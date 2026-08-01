اربعین به روایت کتاب، بسته پیشنهادی ناشران انقلاب اسلامی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اربعین، تنها یک مناسبت مذهبی یا آیین سوگواری نیست؛ جلوهای از ایمان، همبستگی، آزادگی و سبک زندگی برگرفته از مکتب امام حسین(علیهالسلام) است. هر سال میلیونها انسان از فرهنگها، ملیتها و باورهای گوناگون در این مسیر گرد هم میآیند تا پیام عاشورا را نه فقط در یاد، بلکه در عمل و زندگی خود زنده نگه دارند. این بسته پیشنهادی، گزیدهای از کتابهایی است که هر یک از زاویهای متفاوت به این حقیقت بزرگ پرداختهاند. هر کتاب دریچهای تازه به شناخت اربعین، فرهنگ عاشورا و سیره اهلبیت(علیهمالسلام) میگشاید. این آثار، علاوه بر روایت خاطرات و تجربههای ناب، مفاهیم عمیق ایمان، ایثار، مقاومت، ولایت، مسئولیت و امید به آینده را نیز برای مخاطب تبیین میکنند.
بدو دجله بدو / بهقلم معصومه صفایی راد/ انتشارات سوره مهر
«بُدو دجله، بُدو» فقط یک سفرنامه نیست، بلکه تجربهای عمیق و متفاوت از سفر اربعین است. معصومه صفاییراد در این کتاب، خواننده را همراه خود به یکی از تأثیرگذارترین سفرهای معنوی و فرهنگی، یعنی پیادهروی اربعین در عراق، میبرد. این اثر تنها روایت گامهایی نیست که به سوی کربلا برداشته میشوند، بلکه پلی است میان زندگی روزمره و تجربههایی که هم رنگوبوی شخصی دارند و هم مفاهیمی جهانشمول را در بر میگیرند. نویسنده با زبانی روان، دلنشین و صمیمی، مخاطب را در دل لحظههای ناب انسانی، دیدارهای بهیادماندنی و جلوههای کمتر دیدهشده فرهنگ عراق قرار میدهد. او با نگاهی دقیق، احساسی صادق و روایتی تأملبرانگیز، تصویری متفاوت از عراق ارائه میکند؛ تصویری که کمتر در رسانهها دیده میشود. صفاییراد همچون راهنمایی آگاه و دلسوز، از نجف تا کربلا و حتی فراتر از آن، همراه خواننده است و زمینهای برای درک عمیقتر این سفر معنوی و فرهنگ نهفته در آن فراهم میکند. روایت کتاب، ابعاد گوناگون تاریخ، فرهنگ و زندگی مردم عراق را نیز به تصویر میکشد. به گفته نویسنده، این اثر راههای کمتر پیمودهشده عراق را به مخاطب معرفی میکند، ایدههای تازهای در ذهن او شکل میدهد و میتواند راهنمایی ارزشمند برای زائران و علاقهمندان سفر اربعین باشد.
باغ اسلیمی/ بهقلم بشری صاحبی/ انتشارات معارف
«باغ اسلیمی» داستان جابهجایی کولهپشتی دو شخصیت اصلی، آفاق و نیله مایر، را روایت میکند. آفاق، دانشجوی عکاسی ایرانی، برای اجرای پروژهای مستندسازی راهی عراق میشود و نیله مایر، جامعهشناس آلمانی، برای شرکت در کنفرانسی به ترکیه سفر میکند. جابهجایی اتفاقی کولهپشتیهای آنها، سرنوشت نیله را تغییر میدهد و او را ناخواسته در مسیر پیادهروی اربعین قرار میدهد. روایت این رمان از زاویه دید نیله، نگاهی تازه، متفاوت و خلاقانه به اربعین ارائه میدهد و خواننده را با دنیای آدمهایی آشنا میکند که برای چند روز زندگی روزمره خود را رها کرده و در این سفر، معنایی تازه برای زندگی مییابند. کتاب، ابعاد انسانی، تربیتی، روانشناختی، جامعهشناختی و محیطزیستی این رویداد بزرگ را بررسی میکند و از نگاه یک شخصیت اروپایی، به پرسشها و نکاتی میپردازد که شاید برای بسیاری از زائران ایرانی کمتر مورد توجه باشد. در کنار این روایت، داستانی عاشقانه در تار و پود رمان جریان دارد و بر جذابیت آن میافزاید. نویسنده همچنین با بهرهگیری از نمادها و اشارههای غیرمستقیم، به نگاه ضدصهیونیستی، آرمان آزادی فلسطین، دشمنی صهیونیسم با تفکر شیعی و پیوند این مفاهیم با اربعین و ظهور میپردازد. «باغ اسلیمی» تصویری از ابررویداد اجتماعی اربعین ارائه میدهد و نشان میدهد چگونه هر وجدان بیدار و آزادهای میتواند مجذوب فضای معنوی و انسانی آن شود.
همرزمان حسین (ع)/ بهقلم شهید سیدعلی خامنهای/ انتشارات انقلاب اسلامی
کتاب «همرزمان حسین (علیهالسلام)» مجموعه سخنرانیهای حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) در سال ۱۳۵۱ در هیئت انصارالحسین (علیهالسلام) تهران است که به تحلیل رسالت، سیره و مبارزات سیاسی ائمه (علیهمالسلام) میپردازد. این اثر، مشتمل بر ده سخنرانی رهبر انقلاب در ماه محرم همان سال است و مباحثی همچون اهمیت شناخت ائمه، توطئههای دشمنان برای تحریف چهره مبارزاتی و مجاهدانه آنان، مقامات و وظایف امامان، نظریه «انسان ۲۵۰ ساله»، شرح سیاسی و اجتماعی ائمه و تبیین موضعگیریهای آنان را بررسی میکند. این بیانات بیش از آنکه مجموعهای از سخنرانیها باشد، پژوهشی تحلیلی و علمی است. ایشان تنها به بیان کلیات بسنده نکردهاند، بلکه برای هر موضوع، شواهد متعدد تاریخی و روایی ارائه میکنند و مخاطب را به فهمی عمیقتر از تاریخ اسلام میرسانند. این کتاب پایان راه نیست، بلکه آغازی برای شناخت صحیح سیره پربهجت و درسآموز اهلبیت (علیهمالسلام) است و میتواند پژوهشگران و علاقهمندان تاریخ اسلام را در بهرهگیری از نکات و سرخطهای ارزشمند آن برای ادای دین به اهلبیت (علیهمالسلام) و جامعه اسلامی یاری کند.
اربعین طوبی/ بهقلم سیدمحسن امامیان/ انتشارات جمکران
رمان «اربعین طوبی» روایتگر داستان واقعی و تأثیرگذار زندگی زنی ایرانی است که سرنوشتش با تاریخ معاصر ایران و عراق گره خورده است. طوبی، دختری نوجوان که در جریان کودتای ۲۸ مرداد پدرش را از دست میدهد، به اجبار با تاجری عراقی ازدواج میکند و سالها در بصره زندگی میکند. او با وجود غربت، دشواریها و فراز و نشیبهای بسیار، با صبر، استقامت و ایمان، فرزندانش را پرورش میدهد. با آغاز جنگ ایران و عراق، زندگی طوبی وارد مرحلهای تازه میشود و او تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا فرزندانش را از آتش جنگ دور نگه دارد. بزرگترین رنج زندگی او، مفقودالاثر شدن پسرش حسن است؛ زخمی که سالها با او باقی میماند. در اوج سالخوردگی و همزمان با یورش داعش به عراق، طوبی تصمیم میگیرد پیاده از بصره راهی کربلا شود تا از امام حسین (علیهالسلام) برای یافتن پسرش کسب تکلیف کند. این رمان، بر پایه یک داستان واقعی و در قالب ۴۰ گام، تاریخ معاصر دو سرزمین، رنجها و امیدهای یک زن مقاوم و پیوند فرهنگی دو ملت را روایت میکند. در هر گام، طوبی بخشی از خاطرات پرفرازونشیب زندگی خود را در مسیر پیادهروی اربعین برای نوههایش بازگو میکند.
دعوا سر اولویت است/ بهقلم سیدعلیاصغر علوی/ انتشارات سدید
کتاب «دعوا سر اولویت است» از مجموعه آثار عاشورایی «زیر خیمه حسین» است و دربردارنده درسها و برداشتهایی است که نویسنده از واقعه عاشورا ارائه کرده است. او با مرور حوادث کربلا نشان میدهد که سعادتمندان این آزمون بزرگ، کسانی بودند که اولویتها را بهدرستی شناختند و دریافتند هنگامی که امام زمان یاری میطلبد، هیچ چیز، از خانواده و زندگی گرفته تا موقعیت اجتماعی، بر حمایت از ولیّ خدا مقدم نیست. در مقابل، با بررسی شخصیتهایی مانند عمر سعد و دیگر شکستخوردگان این آزمون، روشن میشود که آنان به دلیل هوای نفس یا نداشتن بصیرت، امور دیگری را بر امام خود ترجیح دادند. این کتاب یادآور میشود که مدیریت زندگی، پیش از هر چیز، هنر تشخیص اولویتها و تصمیمگیری درست است و کربلا بهترین نمونه برای فهم این حقیقت به شمار میرود. نویسنده با اشارههایی کوتاه اما عمیق، راز ندای «هل من ناصر» امام حسین (علیهالسلام) را به مسائل امروز پیوند میزند و نشان میدهد که انتخابهای انسان، تنها در پرتو شناخت اولویتها معنا پیدا میکند. «دعوا سر اولویت است» در حقیقت، ضربالمثل ماندگار اهل سال ۶۱ هجری است؛ سخنی که هرگز کهنه نمیشود و زبان حال آنان است که به مقصد رسیدند و آنان که از آن بازماندند.
حسینیه / بهقلم محمدعلی جاودان/ انتشارات واژه پرداز اندیشه
کتاب «حسینیه» اثری مذهبی و تاریخی است که به تبیین اهمیت و فضیلت عزاداری برای امام حسین (علیهالسلام) و زیارت اربعین میپردازد. این اثر در پنج بخش اصلی تنظیم شده و موضوعاتی همچون فضیلت دهه نخست محرم و عزاداری سیدالشهدا (علیهالسلام)، توصیههایی برای بهرهمندی بیشتر از مجالس عزاداری، رهنمودهایی برای خادمان و برگزارکنندگان مراسم عزا، نکاتی از مقتل امام حسین (علیهالسلام) و فضیلت و برکات زیارت اربعین را در بر میگیرد. نثر کتاب ساده، روان و قابل فهم است و به همین دلیل برای عموم عزاداران حسینی مناسب و کاربردی خواهد بود. از ویژگیهای برجسته این اثر میتوان به گردآوری سخنان دو عالم بزرگ اسلام، استناد به آیات قرآن، روایات و منابع معتبر و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای خدمتگزاران و برگزارکنندگان مجالس امام حسین (علیهالسلام) اشاره کرد. «حسینیه» منبعی ارزشمند برای هر علاقهمند به فرهنگ عاشورا است و علاوه بر بیان فضیلت عزاداری، راهکارهایی کاربردی برای حضور آگاهانه و پربرکت در مجالس حسینی ارائه میدهد. اگر به دنبال کتابی هستید که هم فضیلت عزاداری امام حسین (علیهالسلام) و هم برکات زیارت اربعین را تبیین کند، این اثر انتخابی شایسته و راهگشا خواهد بود.
زندگی اربعینی/ بهقلم علیرضا پناهیان/ انتشارات حکمت و بیان
کتاب «زندگی اربعینی؛ تمرین زیستن به سبک ظهور» روایتی زنده از بزرگترین اجتماع انسانی جهان است؛ رویدادی که هر سال با شور، ایمان و عشق، جادههای منتهی به کربلا را مملو از میلیونها زائر میکند. نویسنده با نگاهی فراتر از سوگواری، اربعین را جریانی پویا، هدفمند و آیندهساز معرفی میکند؛ حرکتی که علاوه بر زنده نگه داشتن پیام عاشورا، بذرهای بیداری، وحدت، مقاومت و آزادگی را در دلها میکارد. در این اثر، زیارت اربعین تنها یک توسل یا آیین مذهبی نیست، بلکه نمایشی از قدرت، همبستگی و آمادگی امت اسلامی برای روز ظهور امام زمان (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) است. نویسنده معتقد است اربعین نقشهای برای آینده و مقدمهای برای تحقق عدالت جهانی است و زائران امروز، پرچمداران فردای ظهور خواهند بود. او همچنین به این نکته میپردازد که دشمنان میکوشند اربعین را صرفاً رویدادی تاریخی معرفی کنند، در حالی که این حرکت، زمینهساز ریشهکن شدن ظلم و آمادگی برای ظهور است. کتاب با تکیه بر سخنرانیها و تجربههای نویسنده، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و معنوی اربعین را بررسی کرده و مدل زندگی جمعی شکلگرفته در این اجتماع عظیم را الگویی برای سبک زندگی اسلامی و مهدوی معرفی میکند و تفاوتهای آن را با زندگی روزمره و چالشهای تحقق آن در جامعه امروز تحلیل مینماید.
پادشاهان پیاده/ بهزاد دانشگر، محمدعلی جعفری / انتشارات عهد مانا
کتاب «پادشاهان پیاده» مجموعهای از روایتهای مستند، دقیق و کمتصرف زائران امام حسین (علیهالسلام) از پیادهروی اربعین است. این اثر، ادای احترامی به ساحت سرور آزادگان جهان، امام حسین (علیهالسلام)، و تلاشی برای بازنمایی عشق، ارادت و دلدادگی زائران در بزرگترین اجتماع معنوی جهان به شمار میرود. نویسندگان کتاب در سفر اربعین، با زائران بسیاری همصحبت شدهاند و خاطرات، تجربهها و روایتهای آنان از این سفر و چگونگی پیوند قلبیشان با سیدالشهدا (علیهالسلام) را ثبت کردهاند. در میان راویان، افراد گوناگونی از ملیتها، فرهنگها و باورهای مختلف حضور دارند؛ از ایرانی و عراقی گرفته تا اروپایی، مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد، کودک و سالمند، موکبدار، پلیس، پزشک، نویسنده، روزنامهنگار، عکاس و مجری. ویژگی برجسته کتاب، حفظ لحن و زبان هر راوی و پرهیز از دخل و تصرف در روایتهاست؛ از گویشهای شهرهای مختلف ایران تا فارسی شکسته یک زائر تایلندی یا لحن عربی یک لبنانی. همین صداقت در روایت، «پادشاهان پیاده» را به اثری خواندنی، تأثیرگذار و مستند تبدیل کرده که هم مخاطب را به تفکر وامیدارد و هم احساسات او را با جاذبه کربلا، مسیر نجف تا کربلا و دلدادگی زائران پیوند میزند.
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