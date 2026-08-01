به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ، فورس F۳۸ یکی از محصولات نسبتا جدید در بازار کشورمان بوده که در این مدت به واسطه ویژگی‌های بسیار خوبی که نسبت به وانت‌های کاری در بازار کشورمان داشت و هنوز هم دارد خیلی زود مورد توجه رانندگان قرار گرفت. حالا پس از گذشت چند سال از حضور این محصول، نسخه کمپرسی F۳۸ نیز به زودی روانه بازار خواهد شد.

F۳۸ کمپرسی را باید تنها کامیونت تناژ پایین بازار با کاربری کمپرسی دانست. البته با اینکه در این رده وانت کمپرسی هم حضور دارد اما این فورس F۳۸ است که در بخش کامیونت‌ها بوده و با وانت تفاوت‌های بسیاری دارد. این محصول مقرون به صرفه در هر دو نسخه بنزینی و دوگانه‌سوز پا به عرصه رقابت خواهد گذاشت.

طراحی ظاهری و کابین

فورس F۳۸ کمپرسی از نظر طراحی ظاهری و کابین هیچ تفاوتی با نمونه‌های قبلی نداشته و از همان چهره و اتاق بهره‌مند شده است. در نمای جلو، چراغ‌های بزرگ و کشیده در امتداد جلو پنجره قرار گرفته و سپر نیز با طراحی مینیمال خود، تنها میزبان چراغ‌های مه‌شکن و یک لیپ مشکی‌ رنگ است.

یکی از مهمترین برتری‌های این کامیونت نسبت به رقبا، طراحی بدون دماغ آن است، ویژگی‌ای که میدان دید راننده را در مسیرهای تنگ و پرتردد شهری به شکل محسوسی بهتر می‌کند.

در کابین فورس F۳۸ کمپرسی همان ساختار موفق نسخه بنزینی را حفظ کرده و با فضایی جادار و ارگونومی مناسب، تجربه‌ای راحت‌تر از بسیاری از رقبا ارائه می‌دهد. ارتفاع مناسب صندلی، زاویه خوب فرمان و طراحی کاربردی فضای داخلی باعث می‌شود راننده در استفاده روزمره احساس خستگی کمتری داشته باشد و تسلط بیشتری هنگام رانندگی تجربه کند. در پشت صندلی‌ها نیز فضایی برای قرار دادن وسایل مختلف در نظر گرفته شده که در کنار امکان جابه‌جایی صندلی‌ها، کاربری کابین را افزایش می‌دهد.

داشبورد این خودرو نیز با طراحی بهتر و بهره‌مندی از امکانات قابل قبول مانند سیستم مالتی مدیا، نقطه قوت دیگری برای آن محسوب می‌شود و در کنار فرمان سه‌ شاخه D-Cut مولتی فانکشن و صفحه کیلومتر شمار آنالوگ، فضای داخلی را کامل‌تر و مدرن‌تر نشان می‌دهد.

مشخصات فنی

فورس F۳۸ کمپرسی از نظر فنی تفاوتی با نسخه قبلی ندارد و همچنان از همان مجموعه قوای محرکه بهره می‌برد. این کامیونت به یک پیشرانه ۲ لیتری ۴ سیلندر تنفس طبیعی دوگانه سوز مجهز است که در حالت بنزینی توان تولید ۱۳۹ اسب بخار قدرت را دارد و در حالت گازسوز، خروجی آن به ۱۲۵ اسب بخار می‌رسد. چنین اعدادی برای یک خودرو کار سبک شهری، کاملا مناسب و قابل قبول به نظر می‌رسند و می‌توانند پاسخگوی نیازهای حمل بار روزمره باشند.

گشتاور این پیشرانه نیز در حالت بنزینی ۱۹۶ نیوتن متر و در حالت گازسوز ۱۸۵ نیوتن متر اعلام شده است. نیروی تولید شده از طریق یک گیربکس ۵ سرعته دستی ساخت DAE به محور عقب منتقل می‌شود، مجموعه‌ای که ساختاری ساده، آشنا و مناسب کاربری تجاری دارد.

در بخش تعلیق نیز در محور جلو از فنر پارابولیک به همراه کمک فنر استفاده شده و در محور عقب، فنر تخت به همراه میل موجگیر و کمک فنر وظیفه تحمل فشارهای بیشتر را بر عهده دارد. سیستم ترمز این کامیونت هم در جلو از نوع دیسکی و در عقب از نوع کاسه‌ای است و ظرفیت حمل بار آن به ۲.۴ تن می‌رسد که برای این کلاس، عدد قابل توجهی محسوب می‌شود.

ویژگی‌های کاربری کمپرسی

در بخش کاربری، فورس F۳۸ کمپرسی به اتاق باری با حجم مفید ۱.۸ متر مکعب مجهز شده و حداکثر ظرفیت بارگیری آن ۲ تن اعلام شده است. شاسی این بخش از فولاد SAPH۴۴۰ ساخته شده و از ورق ثابت با ضخامت ۴ میلی‌متر بهره می‌برد، همچنین برای افزایش استحکام، ورق تقویتی داخل شاسی به منظور جلوگیری از خمش تماسی و ورق تقویتی شاسی برای جلوگیری از ارتعاش و پیچش در نظر گرفته شده است. این بخش همچنین دارای محور یکپارچه از فولاد آلیاژی برای اتاق بار، مونتاژ ثابت روی کامیون با قطعات استاندارد OEM و اتصال قطعات و متعلقات به وسیله جوش CO۲ است.

اتاق بار کمپرسی نیز با تمرکز بر دوام و کاربری ساخته شده است. کف اتاق از فولاد SAPH۴۴۰ با ضخامت ۴.۵ میلی متر ساخته شده و دیواره جانبی از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر است. شاسی زیر ورق کف نیز از کربن استیل ۳ میلی متری ساخته شده و درِ عقب از ورق ساده با جنس کربن استیل و ضخامت ۳ میلی متر بهره می‌برد. پوشش رنگ الکترواستاتیک OEM هم برای این بخش در نظر گرفته شده و زاویه تخلیه آن ۳۷ تا ۴۰ درجه است.

در بخش سیستم بالابر و تجهیزات هیدرولیکی نیز این کامیونت به سیستم هیدرولیک پاورپک با فشار کاری ۱۴۰ بار مجهز شده و از پمپ هیدرولیک ۲۴ ولت الکتریکی با توان ۲.۲ کیلووات استفاده می‌کند. کنترل سیستم هیدرولیک به کمک تک اهرم دستی از بیرون کابین انجام می‌شود و جک هیدرولیک آن از نوع جفت تک مرحله‌ای موازی با شیلنگ‌های فشار قوی است. همچنین مخزن روغن ۱۰ لیتری، قفل درب عقب مکانیکی با عملکرد اتوماتیک و مدت زمان تخلیه ۲۰ ثانیه‌ای از دیگر ویژگی‌های این کاربری هستند.

امکانات ایمنی و رفاهی

F۳۸ کمپرسی در بخش امکانات هم به مواردی همچون سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل‌ کننده الکترونیکی ترمز، سیستم ضد لغزش، سیستم کنترل پایداری، سیستم هشدار تصادف، ترمز هوشمند اضطراری، سیستم رادار خط‌ خوان، سیستم کنترل حرکت در سربالایی، صندلی قابل تنظیم راننده، کروز کنترل، دوربین، هشدار دنده‌عقب، سیستم چندرسانه‌ای، فرمان مولتی فانکشن، چراغ روز، آینه‌های جانبی برقی، گرمکن آینه‌های جانبی، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، سیستم قفل‌ مرکزی با ریموت، شیشه‌ بالابر برقی و مه‌شکن عقب و جلو مجهز شده است.

با نگاهی به لیست تجهیزات این محصول می‌توان دریافت که این محصول نسبت به رقبای خود در بازار کشور، ارزش خرید بسیار بالاتری دارد. مهمترین ویژگی این محصول کابین راحت در کنار امکانات خوب آن در این بازه قیمتی است. ضمن اینکه در بخش فنی و قوای محرکه نیز این خودرو یک گزینه بسیار خوب برای خرید است.