برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۴۰ نقطه استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با اجرای طرح نصب تابلوهای مسافت یاب تا اعتاب مقدسه در مسیرهای مواصلاتی استان، گام دوم در جهت هویت‌بخشی به این مسیر معنوی برداشته شده است و این اقدام، گوشه‌ای از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تکریم زائران حسینی محسوب می‌شود.

وی افزود: امسال ۱۵۰ موکب در سطح استان بوشهر به زائران اربعین خدمات‌رسانی می‌کنند که از این تعداد، ۶۰ موکب به عنوان موکب‌های شاخص طریق الحسین، خدمات جامع رفاهی، فرهنگی، اسکان و تغذیه را پوشش می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر حضور زائرانی از پنج استان و سه کشور که از مسیر بوشهر عازم مرز شلمچه می‌شوند، خاطرنشان کرد: تمامی فضاسازی‌های شهری و مواکب با نماد پرچم‌های قرمز خون‌خواهی مزین شده و نماد محوری امسال، «یا لثارات الحسین و ابناء الحسین» همراه با شعار «مَثلی لایُبایعُ مِثلَه» و آیه مبارکه «اِن تَقوموا لِلّهِ» خواهد بود که در امتداد فلسفه اربعین، بر حفظ عاشورا، مطالبه انتقام و عدالت و تداوم راه شهیدان تأکید دارد.

رویکرد محتوایی اربعین امسال

حجت‌الاسلام قادری در ادامه به تبیین رویکرد محتوایی اربعین امسال پرداخت و تصریح کرد: اربعین امسال، تنها یک آیین سالانه نیست؛ بلکه جلوه‌ای تازه از اسلام سیاسی در تاریخ معاصر است. شهادت مظلومانه و مقتدرانه رهبر انقلاب اسلامی، این راهپیمایی عظیم را به میدان خون‌خواهی و انتقامی فراگیر تبدیل کرده که خون امام شهید را به خون سیدالشهدا(ع) پیوند می‌زند. اربعین، فرصتی برای جهانی‌سازی فریاد انتقام و تجدید بیعت با امام جدید و شکل‌دهی به زیرساخت اجتماعی این مطالبه الهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به پیوند بین خون امام شهید با امام حسین(ع) و تداعی‌بخشی قیام مختار در آغاز نمادین حرکت کاروان‌ها، افزود: حضور پرشمار پرچم‌های قرمز خون‌خواهی در مراسمات جاماندگان، مطالبه مردمی را به تجلی می‌کشاند که مؤکداً بر ادامه مسیر شهدا و خون‌خواهی آنان تأکید دارد. این پرچم‌ها، نه فقط نماد عزاداری، بلکه فریادی برای تداوم راه شهیدان و پیمان مجدد با آرمان‌های آنان است.

فضاسازی شهری با ابرپرچم‌های خون‌خواهی

وی با تأکید بر ضرورت حرکت خودجوش و مردم‌پایه در مسئله انتقام و خون‌خواهی و عظمت حضور مردم در اربعین به عنوان جلوه‌ای از نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات مستکبران، خاطرنشان کرد: «مسیر اربعین، یادآور مسیر تاریخی انتقام شیعیان تا قیام موعود است و امسال، حضور زائران به نیابت از امام شهید، امتداد پیوند قلبی و عملی امت با ولی شهید خود را به نمایش می‌گذارد.»

همچنین تمامی هماهنگی‌ها و تمهیدات برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۴۰ شهر و مناطق روستایی استان بوشهر در حال انجام است و هم‌زمان با روز اربعین، مراسم پیاده‌روی و سوگواری برای عاشقانی که توفیق حضور در کربلا را نیافته‌اند، در تمامی نقاط استان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، عملیات فضاسازی شهری با ابرپرچم‌های خون‌خواهی و نصب تابلوهای مسافت یاب تا پایان این افق تبلیغی تکمیل می‌شود.