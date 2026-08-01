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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

پیش‌بینی تولید ۲۶۰ هزار تن محصولات باغی در چهارمحال و بختیاری

پیش‌بینی تولید ۲۶۰ هزار تن محصولات باغی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از پیش‌بینی تولید ۲۶۲ هزار و ۸۰۰ تن انواع محصولات باغی در سال باغی ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی تولید محصولات باغی در سال ۱۴۰۴(سال باغی) اظهار کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، امسال تولید محصولات باغی استان به ۲۶۲ هزار و ۸۰۰ تن خواهد رسید که در مقایسه با تولید ۲۵۸ هزار و ۳۰۰ تن در سال ۱۴۰۳، رشد مناسبی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: سطح کل باغ‌های استان نیز از ۵۱ هزار و ۷۶۲ هکتار در سال ۱۴۰۳ به ۵۱ هزار و ۸۰۰ هکتار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر توسعه تدریجی باغات و توجه به ظرفیت‌های تولیدی استان است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مهم‌ترین محصولات باغی استان افزود: سیب با میزان تولید ۹۱ هزار تن، انگور با ۵۴ هزار تن، هلو با ۵۵ هزار تن، بادام با ۳۵ هزار تن و گردو با ۱۱ هزار و ۲۰۰ تن از مهم‌ترین محصولات باغی استان در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌روند.

بهرامی ادامه داد: همچنین برای محصولاتی همچون زردآلو و قیسی، گیلاس، آلو، گوجه سبز، گلابی، به، آلبالو، شلیل، سنجد و سایر محصولات باغی نیز افزایش یا تثبیت تولید پیش‌بینی شده است که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصاد باغداری استان خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای بهره‌وری در بخش باغبانی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های اصلاح و نوسازی باغ‌ها، توسعه ارقام پرمحصول، بهبود مدیریت تغذیه و آبیاری، کنترل آفات و بیماری‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی به باغداران از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برای افزایش کمی و کیفی تولید محصولات باغی است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با همکاری بهره‌برداران، کارشناسان و مجموعه جهاد کشاورزی، تلاش خواهیم کرد ضمن حفظ پایداری تولید، زمینه افزایش درآمد باغداران، توسعه صادرات محصولات باغی و ارتقای جایگاه چهارمحال و بختیاری در تولید محصولات باغی کشور بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6905007

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