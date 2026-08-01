به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی تولید محصولات باغی در سال ۱۴۰۴(سال باغی) اظهار کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، امسال تولید محصولات باغی استان به ۲۶۲ هزار و ۸۰۰ تن خواهد رسید که در مقایسه با تولید ۲۵۸ هزار و ۳۰۰ تن در سال ۱۴۰۳، رشد مناسبی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: سطح کل باغ‌های استان نیز از ۵۱ هزار و ۷۶۲ هکتار در سال ۱۴۰۳ به ۵۱ هزار و ۸۰۰ هکتار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر توسعه تدریجی باغات و توجه به ظرفیت‌های تولیدی استان است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مهم‌ترین محصولات باغی استان افزود: سیب با میزان تولید ۹۱ هزار تن، انگور با ۵۴ هزار تن، هلو با ۵۵ هزار تن، بادام با ۳۵ هزار تن و گردو با ۱۱ هزار و ۲۰۰ تن از مهم‌ترین محصولات باغی استان در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌روند.

بهرامی ادامه داد: همچنین برای محصولاتی همچون زردآلو و قیسی، گیلاس، آلو، گوجه سبز، گلابی، به، آلبالو، شلیل، سنجد و سایر محصولات باغی نیز افزایش یا تثبیت تولید پیش‌بینی شده است که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصاد باغداری استان خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای بهره‌وری در بخش باغبانی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های اصلاح و نوسازی باغ‌ها، توسعه ارقام پرمحصول، بهبود مدیریت تغذیه و آبیاری، کنترل آفات و بیماری‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی به باغداران از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برای افزایش کمی و کیفی تولید محصولات باغی است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با همکاری بهره‌برداران، کارشناسان و مجموعه جهاد کشاورزی، تلاش خواهیم کرد ضمن حفظ پایداری تولید، زمینه افزایش درآمد باغداران، توسعه صادرات محصولات باغی و ارتقای جایگاه چهارمحال و بختیاری در تولید محصولات باغی کشور بیش از پیش فراهم شود.

