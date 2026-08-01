مطالبات روستاهای اردبیل باید میدانی و تا مرحله اجرا پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات مردم روستاها باید با جدیت، اولویتبندی و رویکردی عملیاتی دنبال شود و تصمیمات اتخاذشده در جلسات نباید در حد شعار باقی بماند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت حضور مدیران در مناطق روستایی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی و بخشداران باید با حضور میدانی در روستاها، مسائل و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی کرده و برای رفع آنها راهکارهای مشخص، اجرایی و زمانبندیشده ارائه دهند.
فرماندار اردبیل بر برگزاری میز خدمت در خود روستاها تأکید کرد و گفت: مردم باید بتوانند مطالبات و مشکلات خود را بدون واسطه با مسئولان مربوطه مطرح کنند و دستگاههای اجرایی نیز موظف هستند موضوعات مطرحشده را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
وی همچنین بر ایجاد همافزایی میان دستگاههای اجرایی در میدان و در کنار بخشداران تأکید کرد و افزود: حل مشکلات روستاها نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههاست و مدیران باید با پرهیز از موازیکاری، ظرفیتهای موجود را برای خدمترسانی بهتر به مردم به کار بگیرند.
ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی؛ محور توسعه روستایی
قلندری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی روستاهای شهرستان اردبیل بیان کرد: بازدید از روستاهای دارای ظرفیت گردشگری و اقتصادی باید با محوریت بخشداران و با هدف شناسایی ظرفیتها، بررسی موانع توسعه و اتخاذ تصمیمات لازم برای فعالسازی این ظرفیتها انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: روستاها علاوه بر نقش مهمی که در تولید، کشاورزی و اقتصاد منطقه دارند، از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه گردشگری، صنایعدستی، تولیدات محلی و اشتغال برخوردار هستند و باید برای توسعه متوازن و بهرهگیری از این ظرفیتها برنامهریزی جدی صورت گیرد.
بررسی و تصویب مصوبات برای روستای شاماسبی
در ادامه این جلسه، مسائل و مطالبات روستای شاماسبی در حوزههای مختلف بررسی شد و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات و تسریع در روند خدمترسانی به مردم این روستا اتخاذ شد. ساماندهی معابر، بهبود وضعیت روشنایی، لایروبی معابر، بررسی مسائل مربوط به آب و فاضلاب، توسعه طرح هادی روستایی، وضعیت نانواییها، زیباسازی منظر روستا، رنگآمیزی و نوسازی مدارس روستایی و فضاهای ورزشی، ساماندهی کانال و ورودی و خروجی روستا از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد دستگاههای اجرایی مربوطه ضمن بررسی دقیق مسائل مطرحشده، اقدامات عملی لازم را در زمان مقرر انجام دهند و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحها و رفع مشکلات روستا اختصاص یابد.
فرماندار اردبیل بر ضرورت تعیین مسئول مشخص برای پیگیری هر یک از مصوبات تأکید کرد و گفت: مصوبات باید دارای متولی، زمان اجرا و سازوکار نظارت باشند تا روند اجرای آنها بهصورت مستمر بررسی و مردم نیز در جریان اقدامات انجامشده قرار گیرند.
قلندری افزود: پیگیری مطالبات مردم در روستاها و محلات باید بهعنوان یک اولویت جدی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد و مدیران نباید رسیدگی به مسائل را تنها به مکاتبه و برگزاری جلسات محدود کنند؛ بلکه حضور در محل، گفتوگوی مستقیم با مردم و مشاهده مشکلات از نزدیک، لازمه خدمترسانی مؤثر است.
وی با بیان اینکه مسئولان باید پای کار خدمت به مردم باشند، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، تصمیمگیری برای رفع واقعی مشکلات و ایجاد رضایتمندی در میان مردم است؛ بنابراین همه دستگاهها باید برای تحقق مصوبات و اجرای اقدامات تعیینشده، مسئولانه و جدی عمل کنند.
فرماندار اردبیل بر تداوم بازدیدهای میدانی از روستاها، برگزاری میزهای خدمت، پیگیری مستمر مطالبات و نظارت بر اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: روند رسیدگی به مشکلات روستاهای شهرستان با اولویتبندی مطالبات و استفاده از ظرفیت بخشداران و دستگاههای اجرایی ادامه خواهد داشت.
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