به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند در جمع دانشجویان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه تحول در حکمرانی اسلامی از جمله اولویتهای ما است افزود: تحول در حکمرانی ولایی برگرفته از تدوین نقشه راه برای برداشتن موانع پیوند امام و امت است.
به گفته این داوطلب ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان استان فارس در شرایطی هستیم که جریان التقاط به دنبال نفوذ در مراکز تصمیمسازی کشور است. به گونهای که فرهنگ و نگرشی بر افکار حاکم شود و آنها را در تصمیمگیری همنوا با دشمن قرار بدهد.
وی خاطرنشان کرد: کشور نیاز به تحول دارد؛ ساختارسازیها باید تغییر کند تا نظام انقلابی شکل کاملی پیدا کند. این موضوع نیاز به فکر انقلابی و جهادی دارد. حرکت جهادی به معنی برخورد احساسی نیست. نظام انقلابی منعطف، پویا و مشارکتپایه است و به حضور مردم در صحنهی تصمیمگیری بها میدهد.
پیروزمند افزود: در نظام سرمایهداری مردم مثل کالا معامله میشوند و اجیر حکومت هستند اما در نظام اسلامی هویتیابی و معنویتگرایی انسان هدف است و مشارکت یک واقعیت ناگسسته میباشد.
در ادامه این نشست پیروزمند داوطلب ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان استان فارس به پرسشهای دانشجویان پاسخ داد.
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