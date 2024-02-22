به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال و سپاهان در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند باید در ورزشگاه کینگ دام آرنا رو در روی هم قرار بگیرند.

الهلال عربستان ۳۱ بازی شکست نخورده است و آخرین شکست این تیم به ۲۱ مرداد برابر النصر در جام باشگاه‌های عرب بر می‌گردد و پس از آن بازی این تیم قدرتمند شکست دیگری را تجربه نکرده است و شاگردان «ژرژ ژسوس» در صدد پیروزی در بازی با سپاهان هستند تا آمار خود را بهبود ببخشند.

در مقابل تیم سپاهان ۴ بازی اخیر خود را با شکست پشت سر گذاشته است و آخرین پیروزی این تیم به ۲۸ آذر بر می‌گردد که شاگردان «ژوزه مورایس» توانستند با ۵ گل تیم هوادار را شکست دهند.

محمدجواد حسین نژاد، هادی محمدی و محمد دانشگر ۳ بازیکنی هستند که به دلیل محرومیت قادر به همراهی سپاهان در این بازی نیستند و علاوه برای این ۳ بازیکن، محمد قربانی نیز به دلیل قرارداد با باشگاه اورنبرگ روسیه از جمع زرد پوشان جدا شد و دست مورایس بیش از پیش از برای چنیش خط دفاعی خود خالی است و باید دید او و دستیارانش با چه سیستمی سپاهان را برابر الهلال تا دندان مسلح به میدان خواهند فرستاد.

«محمد البریک» و «محمد العویس» دو بازیکن الهلال هستند که این بازی را به دلیل مصدومیت از دست داده‌اند اما با توجه به بازیکنان زیادی که این تیم دارد ژسوس می‌تواند از سایر نفرات به جای دو بازیکن مصدوم خود بهره ببرد.

سپاهان و الهلال در دیدارهای رو در رو هر کدام موفق شدند تا به دو پیروزی دست یابند و یک بازی این دو تیم هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. از حواشی پیش از آغاز این دیدار می‌توان به گران بودن بلیت‌های ورزشگاه کینگ دام آرنا اشاره کرد که باعث دلخوری هواداران این تیم شد و بابت همین موضوع از مدیران باشگاه خود گلایه مند بودند.

«الکساندر میتروویچ» با به ثمر رساندن ۶ گل بهترین گلزن الهلال در لیگ قهرمانان آسیا به حساب می‌آید و در آن سو رامین رضائیان با ۵ گل زده بهترین گلزن سپاهان در بازی‌های آسیایی است و رقابت این دو بازیکن که در دو پست مهاجم و دفاع بازی می‌کنند برای رسیدن به صدر جدول آقای گلی این دوره از مسابقات به نوبه خود جالب است.

الهلال تاکنون ۳۶ بار به مصاف تیم‌های ایرانی رفته است و توانسته ۱۷ بار پیروز از زمین خارج شود و سپاهانی‌ها می‌توانند در بازی شامگاه پنج‌شنبه روند پیروزی نماینده عربستان برابر ایرانی‌ها را متوقف کند.

دیدار رفت دو تیم با نتیجه ۳ بر یک به سود الهلال به پایان رسید و سپاهان برای پیروزی در این دیدار باید با تفاصل ۲+ گل الهلال را شکست دهد. سپاهان در این دوره تاکنون ۳ بار برابر تیم‌های عربستانی الاتحاد و الهلال قرار گرفته است که هر ۳ بازی به سود سعودی‌ها بوده و برای طلسم شکنی شاگردان مورایس محکوم به پیروزی هستند. این بازی در ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود.