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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

جلسه یک ساعته در ریاض؛

سرمربیان ناکام تیم‌های ملی ایران و عربستان با هم دیدار کردند

سرمربیان ناکام تیم‌های ملی ایران و عربستان با هم دیدار کردند

سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان که در جام ملت های آسیا به موفقیتی دست پیدا نکردند، با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال که برای تماشای دیدار تیمهای سپاهان ایران و الهلال عربستان به ریاض سفر کرده است، امروز با روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی عربستان دیدار کرد.

در این دیدار یک ساعته سرمربیان تیم‌های ملی ایران و عربستان درباره رقابتهای جام ملتهای آسیا و وضعیت فنی دو تیم در این مسابقات با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

پس از پایان این نشست، مانچینی پیراهن تیم ملی عربستان را به امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران اهدا کرد.

سرمربیان ناکام تیم‌های ملی ایران و عربستان با هم دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قلعه نویی و مانچینی دو سرمربی ناکام جام ملت های آسیا هستند که هر دو با وجود این که نتوانستند تیم هایشان را به عنوان قهرمانی برسانند اما تا جام جهانی ماندگار شده اند.

کد مطلب 6034111

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