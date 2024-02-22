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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

دیدار مدیرعامل سپاهان با سرمربی تیم ملی فوتبال در عربستان

دیدار مدیرعامل سپاهان با سرمربی تیم ملی فوتبال در عربستان

منوچهر نیکفر و امیر قلعه نویی شامگاه چهارشنبه دو اسفند در شهر ریاض عربستان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه و رضا فتاحی سرپرست تیم فوتبال سپاهان در حاشیه سفر تیم سپاهان به ریاض با امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال دیدار کردند.

در پایان این دیدار، سرمربی تیم ملی برای موفقیت سپاهان به عنوان نماینده ایران در مصاف با الهلال عربستان آرزوی موفقیت کرد.

قلعه‌نویی برای تماشای بازی سپاهان و الهلال در دور برگشت مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا در ریاض حضور پیدا کرده است. این بازی شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند از ساعت ۲۱:۳۰ و در ورزشگاه کینگ دام آرنا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6034572
بهنام روان پاک

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