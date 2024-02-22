دیدار مدیرعامل سپاهان با سرمربی تیم ملی فوتبال در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه و رضا فتاحی سرپرست تیم فوتبال سپاهان در حاشیه سفر تیم سپاهان به ریاض با امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال دیدار کردند.

در پایان این دیدار، سرمربی تیم ملی برای موفقیت سپاهان به عنوان نماینده ایران در مصاف با الهلال عربستان آرزوی موفقیت کرد.

قلعه‌نویی برای تماشای بازی سپاهان و الهلال در دور برگشت مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا در ریاض حضور پیدا کرده است. این بازی شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند از ساعت ۲۱:۳۰ و در ورزشگاه کینگ دام آرنا برگزار خواهد شد.