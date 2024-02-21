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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۳

آیا قانون جدید AFC به کمک سپاهان می‌آید؟

آیا قانون جدید AFC به کمک سپاهان می‌آید؟

با قانونی که کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات امسال لیگ قهرمانان اعمال کرده است تیم سپاهان از شانس بیشتری نسبت به قبل برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی برخوردار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته تصمیم گرفت از سال ۲۰۲۳ در دیدارهای رفت و برگشت که به صورت حذفی برگزار می‌شود قانون «گل زده بیشتر در خانه حریف» را لغو کند.

پیش از این اگر تیمی در دیدار رفت و در خانه خودی برای مثال با نتیجه تساوی بدون گل متوقف می‌شد اگر در بازی برگشت می‌توانست به تساوی یک به یک دست پیدا کند با وجودی که بازی در مجموع به تساوی رسیده است اما به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف راهی دور بعد می‌شد.

اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در رقابت‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ آسیا این قانون را لغو کرد و به این ترتیب اگر تیم فوتبال سپاهان در دیدار برگشت با الهلال بتواند با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شود بازی در مجموع ۳ به ۳ می‌شود و وقت‌های اضافه و ضربات پنالتی تکلیف تیم صعود کننده را مشخص خواهند کرد.

حال باید دید آیا زردپوشان اصفهانی می‌توانند از این قانون جدید برای برتری برابر الهلال بهره ببرند یا خیر.

کد مطلب 6033791

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    نظرات

    • عادل IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 2
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      نمیدونم بخندم گریه کنم ،کم خیالبافی کنید
    • محمدی IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 0
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      من ازطرف خودم دوگل هدیه میدم به سپاهان یعنی با نتیجه دو بر صفر پیش برو توزمین ببینم چکار میکنید وجدانا دیگه دنبال بهانه نباشید
    • hhhhh US ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      با این بازی هایی که انجام میدن اگه ۳ صفر نبازه هنر کرده
    • امیر IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      انشالله و به امید خدا پیروز می‌شویم
    • حسین IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 2
      پاسخ
      الهلال تبم درسطح جهانی هس سپاهان نه درحد محلی
    • آه مظلوم IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      17 3
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      انشالللله خدا کمکشون کنه.بازی با استرالیا رو یادتون نره که خدا کمک کرد.ناامید نباشین .بااینکه اونا تیم اروپایی هستن.روحیه نبازین.
      • Saeed IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        5 0
        استرالیا ملبورن مردم و کل تیم های شهرستانی غیره یک دست بودن آیا الان هم همانطور خیر
      • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        0 0
        خدا نمیاد کمک من بکنه گل بزنم ای حرفا چیه خدا کمکم بکنه ،،،،باید بازی بکنی ،،🤲
    • ۰۰۰ IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 5
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      خب اگه اینطور بشه ک فدراسیون ایران ی فکر دیگه میکنه چ معنی میده سپاهان از نماینده عربستان ببره؟؟
    • فیروزبخت IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      19 3
      پاسخ
      من سپاهانی نیستم یه ایرانی ام دوست دارم ببره ای تیم عربستان و
    • طویله کیسه خسروانی IR ۰۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 3
      پاسخ
      ای زارت تو جهنم اصفهان شکست خورد میره عربستان ۲تا ب الهلال میزنه!!!!!! الهلال و بستن براش
    • صالحی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      6 11
      پاسخ
      خیلی پر اشتها. عمو دعا کن که بیش از ۲ یا ۳ گل نخوریم .واقعآ که
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      11 6
      پاسخ
      چرا باید سپاهان الهلال رو تو عربستان با اختلاف دو گل ببره. میشه دلیلش رو بگین
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      11 7
      پاسخ
      چرا باید سپاهان الهلال رو تو عربستان با اختلاف دو گل ببره. میشه دلیلش رو بگین
      • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        3 3
        برای که ایرانی غیرت داره
      • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        0 0
        سطح فوتبال ایران بالاست .
    • حسین فلاح IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 1
      پاسخ
      انشاالله به امید خدا سپاهان ایران برنده این بازی خواهد بود
    • تاج کبیر آسیا IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      ابن قانون رو فیفا چند سال یش گذاشت اصلا ربطی به afc نداره، اول اطلاعاتت رو ببر بالا بعد خبر بذار.
    • حسین RO ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      یک صفر ببره اصلا میذارن صعود کنه اینم یه قانون جدیدتر،😐
    • سجاد IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      4 1
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      با وجود همچین داور های عرب دوستی تیم های ایران هیچ شانسی ندارند نه تیم ملی نه باشگاهی یعنی چی هروقت یه کارت زرد میره var به لطف داوران میشه قرمز##عرب های ملخ خور
    • سعید IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      از اتاق فرمان اشاره میکنند سپاهان از بازی رفتنش الگو گرفتن و حذف شده
    • ناشناس IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 1
      پاسخ
      نتیجه رفت برگشت: سپاهان ایران ۲- ۶ الهلال عربستان
    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 1
      پاسخ
      تیم های ایرانی آدم دق می دهند، جون به لب می کنند
    • احسان IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      تا کمیته انضباطی دهن تیم های خودمون رو سرویس میکنه چه انتظاری داریم بریم تیم‌های دیگه تو آسیا رو ببریم.
    • ایرانی IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بجای احتمالات و خوش بینی باید قبول کنیم فوتبال بیشتر حرفه ای تا شانسی و همون سابق ک ایران در اسیا قهرمان‌میشد با الان خیلی فرق کرده و ایران در جا زد و آسیا به سرعت پیشرفت کرد یعنی آخر فوتبال تیم ملی همین نیمه نهایی هست در عرصه باشگاهی هم پرسپولیس همین دو دفعه ک رفت فینال لیگ قهرمانان شاهکار کرد

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