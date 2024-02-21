به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته تصمیم گرفت از سال ۲۰۲۳ در دیدارهای رفت و برگشت که به صورت حذفی برگزار میشود قانون «گل زده بیشتر در خانه حریف» را لغو کند.
پیش از این اگر تیمی در دیدار رفت و در خانه خودی برای مثال با نتیجه تساوی بدون گل متوقف میشد اگر در بازی برگشت میتوانست به تساوی یک به یک دست پیدا کند با وجودی که بازی در مجموع به تساوی رسیده است اما به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف راهی دور بعد میشد.
اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در رقابتهای لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ آسیا این قانون را لغو کرد و به این ترتیب اگر تیم فوتبال سپاهان در دیدار برگشت با الهلال بتواند با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شود بازی در مجموع ۳ به ۳ میشود و وقتهای اضافه و ضربات پنالتی تکلیف تیم صعود کننده را مشخص خواهند کرد.
حال باید دید آیا زردپوشان اصفهانی میتوانند از این قانون جدید برای برتری برابر الهلال بهره ببرند یا خیر.
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