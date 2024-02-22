حمله حزب الله به چهار پایگاه و مرکز تجمع نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور چهار بیانیه جداگانه از حمله به مواضع رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

حزب الله در این بیانیه‌ها اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۸:۱۵ صبح امروز پنج‌شنبه (به وقت محلی) مقر فرماندهی تیپ ۷۶۹ ارتش رژیم صهیونیست را در پادگان «کریات شمونه» با سلاح مناسب و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

حزب الله افزود: مجاهدان مقاومت اسلامی همچنین ساعت ۸:۱۵ یک ساختمان در شهرک اشغالی «کفار یووال» را که نظامیان صهیونیست در آن مخفی شده بودند با سلاح مناسب و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

در ادامه این بیانیه‌ها تصریح شد: مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه پایگاه «رویسات العلم» ارتش اشغالگر را در مزارع اشغالی شبعا با سلاح مناسب موشکی و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که در ساعت ۱۱:۳۵ پایگاه «السماقه» ارتش رژیم صهیونیستی را در مزارع اشغالی شبعا با سلام مناسب موشکی و به صورت مستقیم هدف قرار داده است.