به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهرک صهیونیست‌نشین «نیریم» در مجاورت نوار غزه هدف حمله سنگین خمپاره‌ای قرار گرفت.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ۱۴ گلوله خمپاره شهرک اشغالی «نیریم» را در مجاورت نوار غزه هدف قرار داد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیشتر از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در شهرک‌های مجاور نوار غزه و تحقیقات درباره علت آن خبر داده بودند.

این تحولات در حالی است که شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی هم صبح امروز هدف حمله موشکی و پهپادی حزب الله لبنان قرار گرفت و اشغالگران متحمل خسارت‌های سنگین شدند.