حمله پهپادی به پادگان نظامی رژیم صهیونیستی در کریات شمونه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند یک پادگان نظامی رژیم صهیونیستی در شهرک «کریات شمونه» در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

به گفته خبرنگار المیادین، اطلاعات حاکی است که یک هدفی در پادگان نظامیان صهیونیست در کریات شمونه مورد اصابت مستقیم آتش از جنوب لبنان قرار گرفته است.

شورای منطقه‌ای الجلیل علیا هم اعلام کرد که برخی از جاده‌های شهرک «بیت هیلل» و منطقه صنعتی کریات شمونا به علت ترس از حملات پهپادی از جنوب لبنان تا اطلاع ثانوی بسته است.