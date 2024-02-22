پیش بینی غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده ها درخوزستان/ باران می آید

مدیر کل هواشناسی خوزستان به خبرنگار مهر گفت: با بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز و فردا جو نسبتاً پایدار و آرامی بر استان خوزستان حاکم است و آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه پدیده غالب در شهرهای صنعتی و مرکزی استان، غبار صبحگاهی است، افزود: از اوایل شنبه پنج اسفندماه سامانه بارشی از سمت جنوب و شرق وارد استان می‌شود، اگرچه این سامانه شدت چندانی ندارد، اما سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط و تندبادهای لحظه‌ای و تا روز دوشنبه سبب کاهش دما در مناطق جنوبی و در مناطق شرقی و شمال شرقی خواهد شد.

وی ادامه داد: در بقیه مناطق هم شاهد بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای خواهیم بود.

به گفته سبزه زاری، تا فردا، جمعه چهار اسفندماه شمال خلیج فارس نسبتاً آرام است، ولی از شنبه مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

وی عنوان کرد: در شبانه روز اخیر بندر ماهشهر با ۲۴ و ایذه با ۲.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۳ و کمینه دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.