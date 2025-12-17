فعالیت سامانه بارشی تا جمعه در خوزستان فعال است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: براساس بررسیها، فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه در استان خوزستان تداوم دارد و موجب رگبار و رعدوبرق در اغلب نقاط استان، وزش باد متوسط و تندبادهای لحظهای خواهد شد.
وی افزود: روز جمعه وزش باد نسبتاً شدید در مناطق جنوبی، جنوبغربی و جنوبشرقی استان پیشبینی میشود و در نقاط مستعد نیز احتمال ریزش تگرگ وجود دارد. همچنین بارش برف در ارتفاعات و مهگرفتگی پس از بارندگی از دیگر پیامدهای این سامانه است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: بیشترین حجم و شدت بارشها از اواسط امروز تا اواسط روز جمعه در سواحل، مناطق جنوبی، جنوبشرقی، شرقی، شمالشرقی، شمالی و تا حدودی مناطق مرکزی استان انتظار میرود.
سبزهزاری تصریح کرد: در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم خواهد بود و رگبار و رعدوبرق در این ناحیه رخ میدهد.
وی ادامه داد: از شنبه تا دوشنبه کاهش دمای شبانه در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود و دماهای صفر و زیر صفر همراه با یخبندان سطح زمین بهویژه در مناطق مرتفع شرقی و شمالشرقی مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان گفت: در شبانهروز گذشته، آغاجاری با ۲۱.۳ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۴.۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز در این مدت بیشینه دمای ۱۸.۲ و کمینه دمای ۷.۶ درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.
