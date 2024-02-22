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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۰۱

وزیر علوم ساختمان بسیج اساتید دانشگاه یزد را افتتاح کرد

وزیر علوم ساختمان بسیج اساتید دانشگاه یزد را افتتاح کرد

یزد- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز در سفر خود به استان یزد، ساختمان بسیج اساتید دانشگاه یزد را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل، عصر پنجشنبه در سفر خود به استان یزد، ساختمان بسیج اساتید دانشگاه یزد که با عنوان ساختمان شهید الله دادی نامگذاری شده است را افتتاح و بهره برداری کرد.

عملیات اجرایی این ساختمان از سال ۱۳۹۰ در دانشگاه یزد آغاز شده بود و در مجموع ۳۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

این ساختمان ۶۲۵ مترمربع زیربنا دارد و در دو طبقه ساخته شده است.

گفتنی است؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره رویش و افتتاح چند پروژه دانشگاهی به استان یزد سفر کرده است.

کد مطلب 6034930

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