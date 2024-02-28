به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در واکنش به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر ارسال احتمالی نیرو به اوکراین اعلام کرد که این کشور هیچ قصدی برای ارسال نیرو به کی‌یف ندارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد که هر کشور خودش تصمیم خواهد گرفت که پرسنل نظامی به اوکراین بفرستد یا خیر؛ آمریکا چنین قصدی ندارد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، پیشتر روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که هیچ اجماع و اتفاق نظری در مورد اعزام نیرو به اوکراین وجود ندارد، اما در عین حال این موضوع را نمی‌توان به‌طور کلی رد کرد.

میلر در کنفرانس مطبوعاتی گفت: کشورهای دیگر تصمیم خواهند گرفت که چه کاری می‌خواهند انجام دهند، اما رئیس جمهور از طرف آمریکا به صراحت اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی آمریکایی در خاک اوکراین وجود نخواهد داشت.

پیش از این، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گفت که اتحادیه اروپا با ایجاد «ائتلاف نهم برای حملات عمیق» موافقت کرده است که موشک‌های میان‌برد و دوربرد اوکراین را تأمین می‌کند.

وی همچنین گفت که فرانسه برای جلوگیری از پیروزی روسیه در این جنگ، هر کاری انجام خواهد داد. به گفته وی، رهبران کشورهای غربی درباره امکان اعزام نیرو به اوکراین گفت‌وگو کرده‌اند، اما هنوز توافقی حاصل نشده است.

اندکی پس از اظهارات مکرون، اولاف شولز، صدراعظم آلمان و بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان گفتند که آلمان نیروهای خود را به اوکراین اعزام نخواهد کرد و شولتز تاکید کرد که کشورهای ناتو در مجموع قرار نیست این کار را انجام دهند.