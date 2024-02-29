شولتز: ناتو یک طرف جنگ نیست و نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان میگوید که ناتو یک طرف جنگ در اوکراین نیست و نخواهد بود.
شولتز در پیامی ویدئویی در شبکه ایکس(توییتر سابق) گفت: ناتو یک طرف جنگ نیست و نخواهد بود و همچنان شرایط به همین منوال پیش خواهد رفت.
وی افزود: نمیخواهیم جنگ روسیه علیه اوکراین به جنگ بین روسیه و ناتو بدل شود. ما و همه متحدانمان بر سر این مساله اتفاق نظر داریم. این موضع همچنین بدین معناست که هیچ آلمانی در جنگ مشارکت نخواهد کرد.
شولتز تاکید کرد: و به عنوان صدر اعظم آلمان به وضوح میگویم؛ «من سربازان ارتش آلمان را به اوکراین اعزام نخواهم کرد. پرسنل نظامی ما میتوانند روی این حرف حساب کنند. شما(خطاب به مخاطبان ویدئو) هم میتوانید روی این حرف حساب کنید.»
وی در ادامه اما گفت که آلمان و متحدان و شرکایش در حال افزایش حمایت از کییف هستند و ارتش اوکراین در حال حاضر بیشتر از هر چیز به مهمات و سلاح به ویژه برای دفاع از مرز هوایی(پدافند هوایی) نیاز دارد.
صدر اعظم آلمان افزود: طی چند هفته اخیر این موضوع را به جد با شرکایمان در میان گذاشتهام و خیلی از آنها این مساله را درک کردند.
استفن هبشترایت، سخنگوی دولت آلمان دیروز در جمع خبرنگاران گفت که در اجلاس 26 فوریه در پاریس هیچکدام از شرکتکنندگان از اظهار نظر امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه درباره احتمال اعزام نیور به اوکراین حمایت نکرد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش گفته است که حضور نیروهای غربی در اوکراین به هر شکلی، تنها به تشدید جنگ منجر خواهد شد.
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