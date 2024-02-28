به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران تن از ساکنان اراضی اشغالی به همراه خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه در اعتراض به سیاست‌های کابینه نتانیاهو با مسدود کردن خیابان‌های اصلی در تل آویو خواستار استعفای نتانیاهو و توافق تبادل اسرا شدند.

منابع عبری زبان گزارش دادند که شماری از معترضان در تل آویو خیابان منتهی به مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را مسدود کردند.

رسانه‌های عبری زبان از برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز مجدد ساکنان اراضی اشغالی در محکومیت عدم موافقت کابینه نتانیاهو با توافق تبادل اسرا خبر دادند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که خانواده‌های اسرای اسرائیلی باقیمانده در غزه تظاهراتی را از شهرک‌های صهیونیستی مجاور غزه به سمت قدس اشغالی برگزار کردند.

به گزارش منابع اسرائیلی، شمار زیادی از شهرک نشینان مجاور غزه مجدداً علیه کابینه نتانیاهو دست به تظاهرات زده و خواستار امضای توافق مبادله اسرا با مقاومت در غزه هستند.