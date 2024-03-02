به گزارش خبرگزای مهر، مرکز روسی آشتی در سوریه با صدور بیانیه‌ای از هدف قرار دادن مواضع گروهک‌های تروریستی در حلب خبر داد.

خبرگزاری اسپوتنیک امروز سه‌شنبه به نقل از مرکز روسی آشتی در سوریه اعلام کرد که «فادیم کولیت» نایب رئیس مرکز آشتی روسیه در پایگاه «حمیمیم» سوریه اعلام کرد: در جریان حملات جنگنده‌های بمب افکن روسیه ضد مقرهای گروهک تروریستی در روستای «قباسین» واقع در استان حلب، ۲۵ تروریست مسلح کشته شدند.

این مقام روسی افزود: در بمباران امروز اردوگاه آموزشی گروهک‌های تروریستی در حلب، شماری از فرماندهان میدانی ارشد تروریست‌ها که پیشتر در عملیات‌های تروریستی ضد نظامیان ارتش سوریه نقش داشتند، به هلاکت رسیدند.

نایب رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه بار دیگر از سرکردگان گروه‌های تروریستی غیرقانونی مستقر در سوریه خواست بر حملات خود ضد نیروهای نظام حاکم سوریه و زیرساخت‌ها و تأسیسات حیاتی سوریه پایان دهند.

گفتنی است که خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که بعدازظهر امروز شنبه، جنگنده‌های روسی-سوری مجموعه‌ای از حملات را به مقرهای استراتژیک گروه‌های تروریستی مسلح در شمال غرب سوریه انجام دادند که طی آن، ۴ مواضع نظامی تروریست‌های هیئت تحریر الشام و حزب رکستان را در حومه ادلب و لاذقیه بمباران کردند.