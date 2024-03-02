تظاهرات همبستگی با مردم غزه مقابل سفارت رژیم اشغالگر در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از شهروندان آمریکایی با تجمع اعتراضی مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن ضمن محکوم کردن نسل‌کشی مردم غزه و حمایت‌های آمریکا از رژیم اشغالگر، خواستار توقف فوری جنگ شدند.

رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که حاضران در این مراسم همچنین حمایت کاخ سفید از رژیم اسراییل را در جریان جنگ علیه غزه که تاکنون بیش از ۳۰ هزار شهید بر جای گذاشته است، محکوم کردند.

گفتنی است که گردان‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه مطابق با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در واکنش به چند دهه جنایت اشغالگران علیه فلسطینیان، عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع این رژیم اشغالگر آغاز کردند که سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، میان اسراییل و حماس آتش‌بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و رژیم اسراییل برقرار شد.

این وقفه در جنگ، هفت روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر برابر با اول دسامبر ۲۰۲۳، آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم اسراییل حملات علیه غزه را از سرگرفت.

این رژیم برای تلافی حملات غافلگیرکننده «طوفان الاقصی» و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است. در مقابل رزمندگان مقاومت فلسطین تلفات و خسارت‌های زیادی به نظامیان صهیونیست در نبرد زمینی وارد کرده‌اند.