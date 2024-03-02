به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز انگلیس، یک مقام بلندپایه آمریکایی به رسانه‌های عبری زبان فاش کرد که کابینه جنگ رژیم صهیونیستی با مفاد جدید پیشنهادی آتش بس موافقت کرده است.

پایگاه عبری «واللا» به نقل از یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرد، گزارش داد: «مقامات اسراییلی با شروط توافق موافقت کرده‌اند. اگر حماس نیز با این شروط و آزادسازی اسرا در غزه موافقت کند، آتش بس برای یک مدت ۶ هفته فوراً آغاز خواهد شد.»

این مقام آمریکایی که از افشای هویت خود خودداری کرد، مدعی شد که «توافقنامه پیشنهادی اکنون آماده و روی میز است. مذاکرات با مقام‌های حماس در قطر ادامه دارد و امیدواریم که پیش از فرارسیدن ماه رمضان به توافق دستیابیم.. اینک توپ در زمین حماس است و ما برای دستیابی به توافق همه توان خود را به کار بسته‌ایم.»

جنگ غزه در شرایطی وارد صد و چهل و هشتمین روز خود شده است که پس از پایان توافق آتش بس بین حماس و اسراییل، حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه آغاز گشته و همچنان ادامه دارد و دورنمای مشخصی برای پایان جنگ وجود ندارد.

پیش از این، شبکه خبری الجزیره از مفاد جدید آتش‌بس و مبادله اسرا در غزه خبر داده بود و گفته بود که اسراییل با آزادی ۴۰۰ اسیر فلسطینی در ازای آزادی ۴۰ اسیر صهیونیستی در غزه موافقت کرده است.

منابع آگاه پیشتر گزارش داده بودند که مقامات صهیونیستی در جریان مذاکرات غیرمستقیم با حماس با مقامات قطری توافق آتش بس جدید را منوط به بازگشت تدریجی آوارگان فلسطینی به شمال غزه به استثنای فلسطینیان در سن قانونی خدمت سربازی کرده است.

الجزیره پیش از این فاش کرد که اسراییل با پیشنهاد حماس درباره افزایش کمک‌های بشردوستانه و انتقال کانکس‌های پیش ساخته موقتی برای آوارگان و ورود برخی تجهیزات ساخت و ساز به غزه موافقت کرده است.

بر اساس مفاد جدید آتش بس، اسراییل همچنین پیشنهاد جابه‌جایی نیروهای خود را در خارج از مناطق شلوغ در نوار غزه را پذیرفته است و نیز با طرح توقف گشت شناسایی هوایی به مدت ۸ ساعت در روز را نیز پذیرفته است.

از سوی دیگر، منابع آگاه الجزیره همچنین گفته بودند که تل آویو پیشنهاد آزادی ۴۰۰ اسیر فلسطینی از جمله اسرای فلسطینی برجسته با احکام سنگین در مقابل آزادی ۴۰ اسیر صهیونیستی در غزه را پذیرفته است.