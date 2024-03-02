به گزارش خبرگزاری مهر، در پی هشدار نهادها و آژانسهای امداد وابسته به سازمان ملل درباره وقوع خطر قطحی و گرسنگی و خطر جان باختن هزاران غیرنظامی در پی محاصره و جنایت اسراییل در غزه، رسانههایی مصری از مشارکت ارتش مصر در کمک رسانی به ساکنان غزه از طریق عملیات هلی برن خبر داد.
بر پایه این گزارش، رسانههای مصری با انتشار تصاویری از پرتاب بستههای غذایی و اقلام مورد نیاز اساسی آوارگان از سوی هواپیماهای ارتش مصر و با استفاده از چتر به غیرنظامیان در شمال نوار غزه خبر داد.
در همین راستا، ژنرال «غریب عبدالحافظ» سخنگوی ارتش مصر در گفتوگو با رسانههای خبری مصر اعلام کرد که در راستای تلاشهای مصر در حمایت از برادران فلسطینی در غزه و کاهش رنجهای آنان، ارتش مصر با استفاده از هواپیماهای ویژه دهها jن مواد غذایی و اقلام ضروری را با استفاده از عملیات هلی برن بر فراز مناطق شمالی غزه برای غیرنظامیان منتقل کرد.
از سوی دیگر، عبدالمهدی مطاوع، تحلیلگر فلسطینی پیشتر با اشاره به ارسال هوایی کمک از سوی مصر با همکاری برخی کشورهای دیگر گفت: مصر از همه ابزار برای کمک به ملت فلسطین در غزه به ویژه مناطق شمالی که با گرسنگی و بحران انسانی بزرگ روبرو است، استفاده میکند.
وی درباره علت روی آوردن قاهره به ارسال کمک هوایی به غزه نیز افزود: با توجه به کارشکنی اشغالگران در ورود محمولههای کمک رسانی به غزه، مصر به راهکار هوایی روی آورده است و این شمال و جنوب غزه را پوشش خواهد داد.
مطاوع ابراز امیدواری کرد که تلاشهای مصر گسترده شود و همه نیازهای ملت فلسطین را دربرگیرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد که سه فروند هواپیمای سی ۱۳۰ ارتش آمریکا با پرواز در آسمان غزه، ۳۵ هزار وعده غذایی آماده را برای مردم غزه، از بالا پرتاب کردند. بستهها در خط ساحلی منطقه غزه پرتاب شدند.
پیشتر نیز، شبکه خبری «القاهره» در این باره گزارش داده بود که نیروی هوایی مصر با مشارکت اردن و امارات کمکهای بشردوستانه فوری را از طریق عملیات هلیبرن به نوار غزه منتقل کردند و مصر در حال تشدید تلاشهای خود از طریق زمین و هوا برای امدادرسانی به مناطق آسیبدیده در شمال نوار غزه و ارائه کمکهای فوری به اهالی این منطقه است.
این رسانه پیشتر از انتقال ۴۵ تُن کمکهای بشردوستانه مصر به شمال و مرکز نوار غزه خبر داد.
قبل از این، نیروی هوایی اردن با مشارکت اردن و امارات و نیز فرانسه دست به اقدامات مشابه زده بودند.
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