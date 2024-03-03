به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجف نیا صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز و سازمان بسیج رسانه استان، تدابیر پیشگیرانه از جرم را به سه دسته فرهنگی و اجتماعی، وضعی و قضائی تقسیم کرد و گفت: اولین گام در اقدامات پیشگیرانه، مربوط به پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی بوده که درصدد از بین بردن ریشهها و علل ارتکاب جرم است و میتوان آن را نوعی تلاش برای ارتقای سطح آگاهیهای عمومی و حقوقی مردم تلقی کرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز به دومین نوع پیشگیری یعنی پیشگیریهای وضعی اشاره کرد و افزود: این نوع پیشگیریها، شامل مجموعه تدابیری است که به دنبال از بین بردن فرصتها و موقعیتهای ارتکاب جرم است و سلب ابزار و فرصتهای ارتکاب جرم، کاهش منافع ناشی از جرم و کاهش گمنامی در این دسته از پیشگیری قرار میگیرند. پیشگیریهای قضائی مانند بازپروری و استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله تدابیر پیشگیرانه دسته سوم است.
وی با اشاره به اینکه مراجع نظامی، انتظامی و قضائی به ویژه اداره کل زندانها سهم بسزایی در این نوع از پیشگیریها دارند، همکاری با سازمان بسیج رسانه را هم راستا با پیشبرد اهداف پیشگیریهای اجتماعی دانست و در خصوص محورهای این تعامل بیان کرد: طراحی و تولید آثار گرافیکی و رسانهای، برگزاری دورههای ارتقای سواد رسانه برای اقشار مختلف به ویژه والدین دانشآموزان، کمک به فرآیند جامعهپذیری و نقشپذیری شهروندان و افزایش نظارت همگانی، از جمله اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی است که با همکاری و تعامل با بسیج رسانه میسر میشود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز بر اطلاعرسانی در خصوص راهکارهای پیشگیری از بزهکاری یا بزهدیدگی شهروندان تاکید و عنوان کرد: بسیج رسانه میتواند با اطلاع رسانی در خصوص اموری از قبیل مراقبت از اموال، رعایت اصول صحیح در ثبت قراردادها، استفاده از مشاوران حقوقی در انجام معاملات، کنترل خشم، تربیت فرزندان و افزایش مهارتهای زندگی، در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد.
نجف نیا تحلیل اجتماعی و روانشناسانه جرایم در قالب تولید خبر، تحلیل و آثار رسانهای نوین را در کاهش وقوع جرم مؤثر دانست و اظهار کرد: ارائه توصیه، هشدار و آموزشهای لازم به شهروندان، از وقوع مجدد جرایم پیشگیری میکند و به تصویر کشاندن عقوبت قانونی و کیفری مورد انتظار مجرمان موجب عبرتآموزی افراد مستعد ارتکاب جرم میشود.
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