معرفی طرح سلامت خانواده به کشورهای منطقه و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، روز یکشنبه در نشست خبری گفت: سلامت یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در جوامع است که بعد از کرونا، اهمیت این مؤلفه بیش از پیش نمایان شد.

وی افزود: یکی از نیازهای اصلی مردم، برخورداری از سلامت است و دولت نیز در بعد از انقلاب، تلاش کرده با اجرای برنامه‌های مختلف، به ارتقای سلامت جامعه کمک کند.

وزیر بهداشت ادامه داد: پویش ملی سلامت و مشارکت ۴۶ میلیون نفر در این پویش، اهمیت سلامت را نشان داد.

عین اللهی گفت: البته بحث اصلی که امروزه جهان در حوزه سلامت به آن توجه دارد، مقوله پیشگیری و اصلاح سبک زندگی است.

وزیر بهداشت افزود: شعار ما برای سلامت جامعه، توجه به سلامت خانواده است و محور اصلی در همه فعالیت‌ها تلقی می‌شود. بر همین اساس، طرح سلامت خانواده را اجرایی کردیم.

وی گفت: در طرح سلامت خانواده، هر فرد یک مراقب سلامت خواهد داشت.

وزیر بهداشت با اشاره به اجرای طرح سلامت خانواده در ۱۹۵ شهرستان کشور، افزود: این طرح، بالاتر از طرح پزشک خانواده قرار دارد و از طریق طرح سلامت خانواده، فرد اگر بیمار بود به پزشک خانواده ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع در تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این همایش بین‌المللی، وزرای بهداشت کشورهای مختلف به همراه مدیران سازمان‌های بین المللی، حضور خواهند داشت.

عین اللهی گفت: مهم‌ترین هدف ما، پیشگیری از بروز بیماری‌ها است که با توجه به وجود ۱۸ هزار خانه بهداشت، تلاش می‌کنیم به اهداف طرح سلامت خانواده دست پیدا کنیم.

وی افزود: برای اجرای طرح سلامت خانواده، ۱۸.۵ همت بودجه اختصاص یافته است.

وزیر بهداشت ادامه داد: توسعه و گسترش دیپلماسی سلامت، یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت در دولت سیزدهم بوده است.

وی افزود: امروزه به اذعان سازمان‌های بین المللی، قوی‌ترین کشور منطقه در حوزه سلامت هستیم.

وزیر بهداشت در ادامه به مصوبه دولت برای درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال اشاره کرد و گفت: این مصوبه از همین هفته اجرایی خواهد شد.

در ادامه، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه وزارت بهداشت به منظور معرفی نظام مراقبت‌های اولیه نظام بهداشت کشور نسبت به برگزاری همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت اقدام کرده است، گفت: بخش اجرای این همایش بین‌المللی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

وی افزود: بیش از ۲۰ نفر از بالاترین مقام‌های بهداشتی، وزرای کشورهای مختلف و کسانی که تجربه موفقی از ارائه خدمات مراقبت سلامت خانواده دارند، برای این همایش بین‌المللی دعوت شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: ۱۳ نهاد بین المللی مستقر در کشور که مستقیم و غیرمستقیم در حوزه سلامت نقش دارند، از جمله نمایندگان سازمان یونسکو در این کنگره شرکت خواهند کرد و به انتقال تجارب و مفاهیم مشترک خواهند پرداخت.

وی گفت: همچنین در بالاترین سطح کارشناسان ارشد در حوزه‌های مختلف پوشش خدمات همگانی سلامت برای به اشتراک گذاشتن تجارب به این کنگره دعوت شده‌اند.

زالی همچنین از برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای حوزه سلامت ایران در حاشیه برگزاری این همایش خبر داد و افزود: قرار است در این نمایشگاه، دستاوردهای حوزه سلامت در زمینه‌های مختلف دارویی، تجهیزات پزشکی، شرکت‌های دانش بنیان و…، در معرض دید مهمانان حاضر در همایش قرار بگیرد.

نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.