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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۳۹

حمله مقاومت اسلامی عراق به «حیفا»

حمله مقاومت اسلامی عراق به «حیفا»

مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای از حمله به بندر «حیفا» واقع در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله جدیدی را به سرزمین‌های اشغالی انجام داده است.

مقاومت اسلامی عراق بیان کرد که عصر جمعه گذشته، یک انبار مواد شیمیایی را در بندر حیفا واقع در سرزمین‌ها اشغالی مورد حمله قرار داده است.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی مقاومت اسلامی عراق، این حمله با استفاده از پهپاد به انجام رسیده است.

همچنین در این بیانیه آمده است: ما بر تداوم حمله به مواضع دشمنان در یاریِ مردم غزه و در واکنش به کشتار و جنایت‌های اشغالگران تاکید می‌کنیم.

کد مطلب 6045114

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