آلمان منتظر افشای ابعاد شکاف اطلاعات امنیتی تازه خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک رسانه آلمانی اعلام کرد مقامات دولت برلین امیدوارند ابعاد درز اطلاعات امنیتی ارتش درباره دست داشتن در جنگ اوکراین به زودی روشن شود.

روزنامه «بیلد» آلمان روز یکشنبه گزارش داد که مقامات آلمان امیدوارند که نتایج تحقیقات در مورد مکالمه فاش شده مقامات عالی رتبه ارتش این کشو آلمان در مورد حمله احتمالی به پل کریمه با استفاده از موشک های تاروس به زودی در دسترس قرار گیرد.

به نوشته این روزنامه آلمانی، دولت برلین امیدوار است ظرف چند روز از چگونگی این نشت اطلاعات امنیتی مطلع شود و سپس در مورد اقدامات مناسب تصمیم گیری کند.

روزنامه بیلد نوشت با توجه به ابعاد امنیت ملی موضوع، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان تصمیم گیری در این خصوص را بر عهده گرفته است. صدراعظم آلمان قصد دارد با «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع این کشور درباره اقدامات احتمالی گفتگو کند.

مارگاریتا سیمونیان، سردبیر شبکه تلویزیونی راشاتودی روز جمعه نسخه متنی فایل صوتی مکالمه بین چهار افسر نیروی هوایی آلمان شامل ژنرال اینگو گِرهالتس را منتشر کرد و مدعی شد که این فایل را از مقامات سرویس امنیتی روسیه به دست آورده است.

افسران آلمانی در این فایل ۳۸ دقیقه‌ای که تاریخ آن ۱۹ فوریه قید شده است، در باره جزئیات عملیاتی و اهداف موشک‌های دوربرد «تاروس» که آلمان قرار است به اوکراین ارسال کند، بحث می‌کنند و این مکالمه با لحنی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد همه موضوعات مورد توافق قرار گرفته و علاوه بر این، درباره «نحوه انکار منطقی ماجرا به گونه‌ای که عدم عبور آلمان از خط قرمز رویارویی مستقیم توجیه شود» نیز بحث شده است.