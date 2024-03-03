مدودف: آلمان در حال تدارک جنگ با روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت ملی روسیه در واکنش به فایل افشاشده افسران ارشد ارتش آلمان اعلام کرد که آلمان برای جنگ با روسیه آماده می شود.

وی در ادامه گفت: تلاش برای ارائه گفتگوی افسران ارتش درباره حمله به پل کریمه به عنوان بازی «موشک و تانک»، دروغی شرورانه است.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان ساعاتی پیش اعلام کرد که برلین تحقیقات کامل، فشرده و سریع در رابطه با فایل صوتی اخیر درباره نظامیان آلمانی را آغاز کرده است. براساس گزارش رسانه‌های آلمانی، مکالمات درزیافته سران نظامی این کشور درباره کمک به اوکراین برای حمله به پل شبه جزیره کریمه در روسیه، موثق است.

روزنامه «وِلت» آلمان دیروز شنبه به نقل از چند کارشناس نظامی که فایل‌های صوتی درزیافته را بررسی کرده‌اند، نوشت که این فایل در حال حاضر به عنوان سند «موثق» طبقه‌بندی شده است.

نشریه اشپیگل نیز نوشت که پس از بررسی‌ اولیه «فایل صوتی، تحت عنوان موثق طبقه‌بندی شده است» و در ادامه اضافه کرد که سازمان ضد جاسوسی آلمان بلافاصله پس از درز این فایل، تحقیقات خود را آغاز کرده است.

وزارت دفاع آلمان از پرداختن به محتویات این مکالمات خودداری اما اذعان کرده که ارتش آلمان در حال بررسی این است که آیا «مکالمات صورت گرفته در نیروی هوایی استراق سمع شده یا خیر.»

مارگاریتا سیمونیان، سردبیر شبکه تلویزیونی راشاتودی دیروز نسخه متنی فایل صوتی مکالمه بین چهار افسر نیروی هوایی آلمان شامل ژنرال اینگو گِرهالتس را منتشر کرد و مدعی شد که این فایل را از مقامات سرویس امنیتی روسیه به دست آورده است.

افسران آلمانی در این فایل ۳۸ دقیقه‌ای که تاریخ آن ۱۹ فوریه قید شده است، در باره جزئیات عملیاتی و اهداف موشک‌های دوربرد «تاروس» که آلمان قرار است به اوکراین ارسال کند، بحث می‌کنند و این مکالمه با لحنی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد همه موضوعات مورد توافق قرار گرفته و علاوه بر این، درباره «نحوه انکار منطقی ماجرا به گونه‌ای که عدم عبور آلمان از خط قرمز رویارویی مستقیم توجیه شود» نیز بحث شده است.