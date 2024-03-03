به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان اعلام کرد که برلین تحقیقات کامل، فشرده و سریع در رابطه با فایل صوتی اخیر درباره نظامیان آلمانی را آغاز کرده است.

براساس گزارش رسانه‌های آلمانی، مکالمات درزیافته سران نظامی این کشور درباره کمک به اوکراین برای حمله به پل شبه جزیره کریمه در روسیه، موثق است.

روزنامه «وِلت» آلمان دیروز شنبه به نقل از چند کارشناس نظامی که فایل‌های صوتی درزیافته را بررسی کرده‌اند، نوشت که این فایل در حال حاضر به عنوان سند «موثق» طبقه‌بندی شده است.

نشریه اشپیگل نیز نوشت که پس از بررسی‌ اولیه «فایل صوتی، تحت عنوان موثق طبقه‌بندی شده است» و در ادامه اضافه کرد که سازمان ضد جاسوسی آلمان بلافاصله پس از درز این فایل، تحقیقات خود را آغاز کرده است.

وزارت دفاع آلمان از پرداختن به محتویات این مکالمات خودداری اما اذعان کرده که ارتش آلمان در حال بررسی این است که آیا «مکالمات صورت گرفته در نیروی هوایی استراق سمع شده یا خیر.»

مارگاریتا سیمونیان، سردبیر شبکه تلویزیونی راشاتودی دیروز نسخه متنی فایل صوتی مکالمه بین چهار افسر نیروی هوایی آلمان شامل ژنرال اینگو گِرهالتس را منتشر کرد و مدعی شد که این فایل را از مقامات سرویس امنیتی روسیه به دست آورده است.

افسران آلمانی در این فایل ۳۸ دقیقه‌ای که تاریخ آن ۱۹ فوریه قید شده است، در باره جزئیات عملیاتی و اهداف موشک‌های دوربرد «تاروس» که آلمان قرار است به اوکراین ارسال کند، بحث می‌کنند و این مکالمه با لحنی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد همه موضوعات مورد توافق قرار گرفته و علاوه بر این، درباره «نحوه انکار منطقی ماجرا به گونه‌ای که عدم عبور آلمان از خط قرمز رویارویی مستقیم توجیه شود» نیز بحث شده است.

«ویاچسلاو ولودین» رییس دومای روسیه بر ضرورت بررسی احتمال دست داشتن آلمان در انفجار پل کریمه تاکید کرد. رییس دومای روسیه روز جمعه درپیامی در شبکه تلگرام اعلام کرد که موضوع بحث افسران بلندپایه آلمانی درباره حمله به پل کریمه در جلسه دومای دولتی روسیه بررسی خواهد شد.

ولودین در این پیام گفت: این مسئله در اولین جلسه دومای دولتی به بحث گذاشته می شود. وی درخواست از پارلمان آلمان برای تحقیق در این باره را درست دانست و گفت انتشار این گفتگو، سران آلمان را ملزم به ارائه توضیح می کند.

ولودین تصریح کرد که برلین باید به طور رسمی توضیح دهد که بحث افسران بلندپایه آلمان در مورد حمله به روسیه بر چه اساسی صورت گرفته، آیا آنها برای این کار مجازات خواهند شد، آیا قانونگذاران آلمانی از این موضوع آگاه هستند و آیا اولاف شولتز، صدراعظم آلمان از این موضوع مطلع بوده یا خیر. این اقدامات روسیه را ملزم به انجام حملات متقابل خواهد کرد.

پیش از این شبکه راشاتودی به استناد یک فایل صوتی گزارش داد که زمانی که صدراعظم آلمان اعلام کرد ناتو نه در درگیری اوکراین دخالت دارد و نه درگیر خواهد شد، افسران بلندپایه آلمانی موضوع حمله به پل کریمه را، بدون آنکه پیامدی برای برلین داشته باشد، به بحث گذاشتند.