پیروز انتخابات مردم شریف و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد در نشست با امامجمعه، شهردار و اعضای شورای شهر اسلامشهر آقگل، گفت: پیروزی مردم ایران در پای صندوقهای رأی حماسهای بزرگ آفریدند و ناامیدی دشمنان را رقم زدند.
وی افزود: ایستادگی مردم شریف در مقابل دشمنان در راهپیمایی دشمنشکن ۲۲ بهمن و خلق حماسه در پای صندوقهای رأی، بینظیر است.
قاسمیفرزاد ادامه داد: در ایام قبل از برگزاری انتخابات تلاش کردیم بدون سوگیری، مردم بصیر و فهیم استان را به انتخابات دعوت کنیم.
وی تصریح کرد: در دولت مردمی و انقلابی ایران قوی جهت رفع مشکلات شهرها به ویژه مناطق دارای جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر، تلاشهای بسیار خوبی انجام شده است.
استاندار همدان گفت: سازمان شهرداری و دهیاریها با حمایت دولت مردمی سیزدهم، از محل عوارض شهری و ارزش افزوده اعتباراتی در اختیار شهرداریها قرار میدهد.
وی ادامه داد: بررسی و پیگیریهای لازم برای استقرار دستگاههای اجرایی در اسلامشهر آقگل و تأسیس بخشداری انجام خواهد شد.
قاسمیفرزاد عنوان کرد: برنامه عمران و آبادی شهرها و روستاها در دولت مردمی و انقلابی ایران قوی در حال اجراست که بخشی از آن به نتیجه رسیده و بخش دیگر در حال پیگیری است.
