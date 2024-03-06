ایران محموله نفتی ۵۰ میلیون دلاری آمریکا را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تحریم‌های کشورهای غربی و به طور ویژه آمریکا که منجر به جلوگیری از فروش داروهای مورد نیاز برای بیماران پروانه‌ای توسط یک شرکت سوئدی شده و صدمات شدید جسمانی و روحی را بر آن‌ها وارد ساخته است، بیماران پروانه‌ای (EB) شکایتی را علیه آمریکا در دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل (شعبه ۵۵) تهران انجام دادند.

بر همین اساس، با پیگیری‌های حقوقی انجام گرفته توسط وکیل پرونده، در نهایت دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل (شعبه ۵۵) تهران دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ADVANTAGE SWEET در خلیج فارس را صادر کرده و محموله این کشتی توقیف شد و متعاقباً دستورات لازم در جهت تخلیه محموله نفتی صادر خواهد شد.

ارزش این محموله نفتی بیش از ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.