پیشنهاد وزیر علوم برای ارائه تسهیلات به دانشجویان دانشگاههای برتر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل در اولین نمایشگاه تخصصی کار و اشتغال که امروز در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه اقدام مبارک صندوق نوآوری و بنیاد ملی نخبگان را در برگزاری این نمایشگاه می ستاییم و قدر می دانیم، اظهار کرد: ما هم در سیستم دولتی و هم در بخش خصوصی و قوای سه گانه به نخبگان نیاز داریم؛ نخبگان همواره کوتاه ترین مسیر را برای رسیدن به هدف انتخاب می کنند و با همین نگاه بود که دانشمندان تونل و یا هواپیما را کشف و اختراع کردند.

وزیر علوم یکی از ویژگی های نخبگان را شناخت نقاط قوت خود عنوان کرد و گفت: وقتی یک فرد نخبه را در یک منطقه قرار دهیم، آن منطقه آباد می شود و ما باید این توان را داشته باشیم که از نخبگان بیشترین بهره را ببریم. نخبگان این انتظار را از ما دارند که در جایی قرار بگیرند که بیشترین اثربخشی را داشته باشند.

زلفی گل ادامه داد: از این باب است که وقتی نخبگان به شرکت های دانش بنیان وارد می شوند، می توانند خلق ثروت کنند و اقدام صندوق نوآوری و بنیاد ملی نخبگان در پیوند دادن نخبگان و شرکت های دانش بنیان اقدام مبارک و موثری است. در این شرایط شرکت های دانش بنیان با به کارگیری نخبگان و اشتغال آن ها در کار خیر شریک می شوند.

وی با بیان این مطلب که وزارت علوم بورس صنعت را اجرا کرد و تا حدودی در اجرای آن موفق عمل کرده ایم، گفت: دانشجویان از ابتدای ورود به دانشگاه، نگران آینده شغلی خود هستند و حتی برای برخی نخبگان که از سایر شهرها و مناطقی به تهران می آیند، در پرداخت هزینه های تحصیلی مشکلاتی دارند و وقتی دانشجویان مستعد علمی حق بورسیه دریافت کنند با فراغ بال درس می خوانند و می توانند موثرتر باشند و از فرصتی که در دانشگاه در اختیارشان قرار گرفته بهترین استفاده را می کنند.

وزیر علوم در ادامه به صندوق نوآوری و شکوفایی پیشنهاد داد که همان تسهیلاتی که به ازای اشتغال هر نخبه در شرکت های دانش بنیان داده می شود، به دانشجویان نخبه و مستعد علمی که به دانشگاه های برتر می آیند تعلق بگیرد تا آنها در کنار صنعت قرار بگیرند. حقوق بالایی هم لازم نیست به این دانشجویان داده شود و می تواند توافقی باشد از بنیاد ملی نخبگان هم درخواست دارم که در این طرح ما را یاری کند.

زلفی گل با اعلام اینکه سال گذشته ۱۳۸۰ نفر در رشته های اولویت دار بورس شده اند، تصریح کرد: ما فردی را داشته ایم که به طور مثال مدال جهانی ریاضی گرفته اما به دلیل نگرانی از اشتغال در این رشته در آینده، در رشته دیگر تحصیل کرده است. به اعتقاد ما فردی که مدال فیزیک، زیست، شیمی و ... دارد را اگر در دوران تحصیلی بورس کنیم و وعده استخدام به عنوان استاد دانشگاه را به او بدهیم، این دانشجو می تواند در همان رشته مورد علاقه خود تحصیل کند، حتی همین فرد چه بسا می تواند مرزهای علم را جابه جا کند. در رشته های علوم انسانی و علوم پایه افراد اگر آینده مبهمی داشته باشند قطعا تغییر رشته می دهند که این معضل برای کشور است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان با یکدیگر همکاری کنند تا وقتی نخبگان وارد دانشگاه می شوند، نگران آینده شغلی خود نباشند و صرفا در دوران دانشجویی به خوبی درس بخوانند.