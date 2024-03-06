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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۲۳

انفجار در نیروگاه روسیه ۱۸ زخمی بر جای گذاشت

انفجار در نیروگاه روسیه ۱۸ زخمی بر جای گذاشت

مقامات محلی روسیه اعلام کردند که در انفجاری که صبح چهارشنبه در یک نیروگاه ترکیبی حرارت و برق در شهر شاگونار در جمهوری تووا روسیه رخ داد، ۱۸ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری تاس، مقامات محلی روسیه اعلام کردند که در انفجاری که صبح چهارشنبه در یک نیروگاه ترکیبی حرارت و برق در شهر شاگونار در جمهوری تووا روسیه رخ داد، ۱۸ نفر زخمی شدند.

ولادیسلاو خووالیگ، فرماندار تووا گفت: در حال حاضر ۱۸ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند. از این تعداد، حال شش نفر وخیم است. همه مجروحان در حال حاضر به بیمارستان‌های کیزیل منتقل شده‌اند.

در مجموع ۲۱ نفر در زمان انفجار در این نیروگاه کار می‌کردند. در حال حاضر عملیات جستجو برای یافتن سه نفر باقی مانده ادامه دارد.

انفجار یک کانتینر تسمه‌ای در ساختمان دیگ بخار اتفاق افتاد. به گزارش وزارت موقعیت‌های اضطراری منطقه‌ای، در پی وقوع این انفجار، آتش در منطقه‌ای به وسعت ۵۰ متر مربع مهار شد.

کد مطلب 6048295

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