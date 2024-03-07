به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که به «لین تریسی» سفیر آمریکا در این کشور در خصوص فعالیت‌های غیر مجاز سه نهاد غیردولتی آمریکا در داخل روسیه هشدار داده است.

در این بیانیه آمده است: لین تریسی رئیس هیات دیپلماتیک آمریکا در روسیه به وزارت خارجه این کشور احضار شد و به وی در خصوص اینکه سه نهاد غیردولتی آمریکا (شوراهای آموزشی بین المللی، افق‌های فرهنگی و پژوهشکده آموزش بین المللی) در خاک روسیه نامطلوب به شمار می‌روند اخطار داده شد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: فعالیت‌های این سه نهاد آمریکایی با حمایت‌های سفارت واشنگتن در مسکو در راستای اجرای پروژه‌های ضد روسیه با هدف جذب مزدوران تأثیرگذار زیر پوشش تبادلات آموزشی و فرهنگی صورت می‌گیرد.

سفیر آمریکا در روسیه یک یادداشت رسمی مبنی بر توقف هرگونه کمک به این نهادهای غیردولتی دریافت کرد. روسیه اعلام کرد که تداوم حمایت از این نهادها به معنی نقض قوانین این کشور به شمار می‌رود.

در این بیانیه آمده است: با هرگونه تلاش‌های مداخله جویانه در امور داخلی روسیه از جمله اقدامات مخرب و نشر اطلاعات گمراه کننده در خصوص انتخابات و عملیات نظامی روسیه در اوکراین به شدت برخورد خواهد شد و ممکن است کارمندان سفارت آمریکا که در این روند دست دارند از کشور بیرون رانده شوند.