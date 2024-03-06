به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، شماری از فعالان حقوق بشری و حامیان فلسطین از دولت کانادا به دلیل تداوم صادرات تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی شکایت کردند.

فعالان حقوقی از دولت فدرال کانادا به دلیل اینکه با ارائه تسلیحات نظامی به رژیم صهیونیستی، قوانین بین المللی را نقض کرده و در جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان و زنان فلسطینی مشارکت کرده، شکایت کرده اند.

در این شکایت نامه از دستگاه قضایی کانادا خواسته شده که با صدور احکامی مانع تداوم صادرات تسلیحات، تجهیزات جنگی و فناوری نظامی به رژیم صهیونیستی شود.