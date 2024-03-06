  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۶

کانادا زیر تیغ انتقادات بین المللی به دلیل پشتیبانی از تل‎‌آویو

کانادا زیر تیغ انتقادات بین المللی به دلیل پشتیبانی از تل‎‌آویو

شماری از فعالان حقوق بشری از دولت کانادا به دلیل صادرات تسلیحات نظامی به رژیم صهیونیستی شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، شماری از فعالان حقوق بشری و حامیان فلسطین از دولت کانادا به دلیل تداوم صادرات تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی شکایت کردند.

فعالان حقوقی از دولت فدرال کانادا به دلیل اینکه با ارائه تسلیحات نظامی به رژیم صهیونیستی، قوانین بین المللی را نقض کرده و در جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان و زنان فلسطینی مشارکت کرده، شکایت کرده اند.

در این شکایت نامه از دستگاه قضایی کانادا خواسته شده که با صدور احکامی مانع تداوم صادرات تسلیحات، تجهیزات جنگی و فناوری نظامی به رژیم صهیونیستی شود.

کد مطلب 6048321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه