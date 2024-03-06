شکایت از دولت کانادا به علت صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدافعان حقوق بشر و حامیان فلسطین در کانادا علیه دولت فدرال این کشور شکایت کردند تا صدور مجوز به شرکت‌ها برای صادرات اقلام نظامی و فناوری به اسراییل را متوقف کند.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی شاکیان ارائه شده است، این شکایت که در یک دادگاه فدرال تنظیم شده است، استدلال می‌کند که قوانین کانادا از صادرات نظامی به اسراییل جلوگیری می‌کند زیرا «خطر قابل توجهی» وجود دارد که از این اقلام نظامی برای نقض قوانین بین المللی و ارتکاب اعمال خشونت آمیز جدی علیه زنان و کودکان استفاده شود.

شاکیان شامل گروه «وکلای کانادایی برای حقوق بشر بین المللی»، «سازمان فلسطینی الحق» و چهار نفر هستند.

سخنگوی اداره امور جهانی کانادا در بیانیه‌ای کتبی گفت: «سیاست ما درباره مجوزهای صادراتی تغییر نکرده است. کانادا یکی از قوی‌ترین سیستم‌های کنترل صادرات را در جهان دارد و احترام به حقوق بشر در قانون کنترل صادرات ما ذکر شده است.»

وی گفت: «در سال‌های اخیر، دولت هیچ درخواستی برای صادرات تسلیحات به اسراییل دریافت نکرده و بنابراین هیچ مجوزی صادر نشده است.مجوزهایی که از هفتم اکتبر صادر شده و در واقع همه مجوزهایی که در حال حاضر وجود دارند، مربوط به تجهیزات غیرمرگبار است.»

متحدان ناتو، آمریکا و هلند نیز بر سر جنگ غزه با دعوی قضایی روبرو هستند. ماه گذشته یک دادگاه هلندی به دولت دستور داد تا از صادرات قطعات جنگنده اف -۳۵ به اسرائیل به دلیل نگرانی از استفاده از آنها برای نقض قوانین بین المللی جلوگیری کند.