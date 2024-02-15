هم افزایی مجموعه های مردمی و فرهنگی حوزه خانواده در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شایسته فرد صبح پنجشنبه در افتتاحیه رویداد جامعه پرداز در همدان اظهار کرد: این رویداد برای هم افزایی مجموعه‌های مردمی و فرهنگی حوزه جمعیت و خانواده برگزار می‌شود.

وی گفت: مقام معظم رهبری بر ورود دشمن بر از بین بردن نهاد خانواده تاکید دارند، ازدواج‌های سخت، ازدواج‌های دیر و فرزندآوری کم را برای از بین بردن خانواده ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: ما نیز مبارزه با این روند را در دستور کار قرار می‌دهیم و بر اساس سخنان رهبری در این مسیر گام برمی داریم.

دبیر رویداد ملی جامعه پرداز استان همدان افزود: این رویداد با هدف شناسایی معرفی و هم افزایی مجموعه‌های مردم نهاد در عرصه خانواده، جمعیت و هویت بانوان امروز و فردا در استان همدان برگزار می‌شود.