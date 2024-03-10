۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

با رأی نمایندگان؛

کلیات لایحه کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه کاهش ساعات کاری ادارات و افزایش تعطیلات در هر هفته موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به کاهش ساعات کاری ادارات به ۴۰ ساعت و ۲ روز تعطیلی در هر هفته با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

ماده واحده- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیر مترقبه و شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.

تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.

تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.»

زهرا علیدادی

    نظرات

    • رضا ۰۰ IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      این قانون فقط برای کارمندهای سایر ادارات خوب هستن برای ما که تویه بانک کار می کنیم چی. به میگن شما دستگاه خدمات رسان هستید ولی اگر توجه کنید تمام دستگاه های خدمات رسان شیفتی کار می کنن ولی کارمندهای بانک باید باسایر ادارات صبح بیان سرکار و با اونا تعطیل بشن واین ظلم هستش برای برای بانکی ها.
      • یونس IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
        خوشبختانه شده 5 روز در هفته و 8 ساعت شامل همه میشه امروز تصویب شده حتی سازمانهای خدماتی و بانک ها
      • محمد رزاق IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
        اون وقتی که وام بدون بهره ۳۰ ساله میگیرین بدبخت نیستین
      • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
        آقای محمد رزاق شما خودت دیدی که وام بدون بهره 30 ساله میگیرن؟! اصلا این خبرها نیست آواز دهل شنیدنه ، خیلی از موسسات و سازمانها مزایایی دارن که وقتی میشنوی هوش از سرت میره و یک کارمند بانک هیچوقت همچین مزایایی نداره.
    • رضایی IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      ببش از ده ساله فقط حرف میزنن ولی خبر از اجرانیست.
    • جواد IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      واقعا خیلی مزخرفه که بانک ها شامل نشن بانک ها شیفتی نیستن بیمارستان و .... شیفتی کار میکنن
      • جواد AE ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
        بازهم کارمندانی بانک ها در نظر گرفته نشده آمد مثل همیشه چون نه خودشان و نه خانواده شأن نیاز به اوقات فراغت یا مسافرت ندارند چون عادت کردن که همیشه کار طاقت فرسا داشته باشند
    • مقدم DE ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      بازم شد به استثنا بانک ؟؟؟؟ تبصره ۳ یعنی چی اخه ؟ بقیه ۵ روز حتما ما بانکی ها ۶ روز بازم ؟ مسخرس سختی کارم که شامل ما نمیشه
    • صالح IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      وقتی شعور قانون گذار پاینه میشه همین تنها سازمانی که ۹۰ درصد خدماتشون الکترونیکی هست بانکها هستن ولی همین نمایندگان برای کارهای بانکی حضوری میان بانکو همراه بانک ندارند نتیجه اش میشه این
    • محمد IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      پس این وسط تکلیف کارگران بخش دولتی و خصوصی چی میشه . یعنی شامل قشر کارگر ان صنایع و کارخانجات نمیشه ؟
    • محمد IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      باید گروه شغلی استثنا دار را جزء مشاغل سخت وزیان بار بیاورند که با 25سال سابقه بازنشسته شوند.
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      کارمند بانک خانواده نداره؟ اگر قرار باشه یکسری مستثنی بشن و بازم 44 ساعت کار کنن پس عادلانه نیست حقوقشون مثل افرادی باشه که 40 ساعت کار میکنن. ضمنا دستگاه های خدمت رسان شیفتی هستن ولی کارمندهای بانک شیفت ندارن . ضمن اینکه خیلی از کارهای بانکی با سامانه ها به راحتی داره انجام میشه.
    • میم پ IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      یعنی واقعا کارمندای بانک شامل نمیشه؟ خونواده ای که یکی از اعضاش تو بانک کار میکنه احتیاج به تفریح و تحکیم خانواده نداره؟! این چه تعطیل رسمی یه؟! جمعهه ا مگه تعطیله بانک کار میکنه؟
    • مریم IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      خب بیان سقف تراکنش بانکی از طریق کارت به کارت و همراه بانک رو ببرن بالا و بانکی ها هم تعطیلشون کنن بانک ها هم اینترنت بانک حقوقیشون رو پیشرفته تر کنن چون در حال حاضر اسمش اینه که کار بانک غیر حضوریه ما شرکتی ها همش باید واسه کار شرکت تو این بانک و اون بانک باشیم چون تراکنشامون بالاتر از حد معموله
    • ن IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      ارگانهایی مثل بیمارستان و مراکز عملیاتی کارهاشون شیفتی هست که هم حق شیفت میگیرن هم استراحت متناسب با شیفت براشون در نظر گرفته میشه تنها جایی که شیفتی کار نمیکنن و همیشه سرکار هستند و با ساعات کاری بالا از 7 صبح تا 7 شب بانکها هستند.که به اندازه ساعات کاری دوستان در شیفت 12ساعتی کار میکنند.
      • سعیده IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۶
        قابل توجه تمام بانکی های محترم که همگی می فرمایند بیمارستانی ها شیفتی هستن و حق شیفت دارن و این حرفا .... امثال بنده که کادر اداری بیمارستان دولتی هستیم مثل شما بانکی های عزیز، فقط شیفت ثابت صبح هستیم. بدون هیچ مزایایی که شامل کادر درمانی میشه مثل به قول خودتون حق شیفت یا سختی کار یا بهره وری!
    • ساجده IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
      خدا کنه اجرایی بشه تکلیف زندگیمون و بدونیم چون ادارات خصوصی هیچ وقت تابع هیچ قانونی نیستن.نه شب قدر دیر میایم نه ماه رمضون زودتر تعطیل میشیم نه شامل این قوانین هستیم.کلا سرکاریم فقط میریم خونه میخوابیم

