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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

محمودی خبر داد؛

آماده باش هلال‌احمر در استان‌های برفی

آماده باش هلال‌احمر در استان‌های برفی

رییس سازمان امداد و نجات در پی هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی و با اشاره به احتمال کولاک برف و کاهش دما از آماده باش امدادگران جمعیت هلال‌احمر در ۸ استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، گفت: در پی هشدار این سازمان، احتمال بارش برف و باران، وزش شدید باد، کولاک برف و کاهش دما در روز دوشنبه، ۲۱ اسفند در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شرقی لرستان، شمال غرب فارس، شمال و شرق خوزستان و شمال بوشهر و در روز سه ‎شنبه، ۲۲ اسفند در استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی گزارش شده است.

وی ادامه داد: در این راستا امدادگران در این استان‌ها در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

محمودی گفت: از هم‌وطنان می‌خواهیم که به هشدارهای هواشناسی توجه کنند و حتی‌الامکان در شرایط آب و هوایی نامساعد، از تردد غیرضروری خودداری کنند.

گفتنی است، تلفن‌های ۱۱۲، به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هم‌وطنان است.

کد مطلب 6052077

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