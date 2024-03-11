به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، گفت: در پی هشدار این سازمان، احتمال بارش برف و باران، وزش شدید باد، کولاک برف و کاهش دما در روز دوشنبه، ۲۱ اسفند در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شرقی لرستان، شمال غرب فارس، شمال و شرق خوزستان و شمال بوشهر و در روز سه ‎شنبه، ۲۲ اسفند در استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی گزارش شده است.

وی ادامه داد: در این راستا امدادگران در این استان‌ها در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

محمودی گفت: از هم‌وطنان می‌خواهیم که به هشدارهای هواشناسی توجه کنند و حتی‌الامکان در شرایط آب و هوایی نامساعد، از تردد غیرضروری خودداری کنند.

گفتنی است، تلفن‌های ۱۱۲، به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هم‌وطنان است.