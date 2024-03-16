به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه دو کتاب «فکرکردن به واسطه داستان‌ها» و کتاب «طاس» به‌تازگی توسط نشر لگا منتشر و روانه بازار نشر شده است.

کتاب «فکرکردن به واسطه داستان‌ها: کودکان، فلسفه و کتاب‌های تصویری» در مجموعه «فلسفه برای کودکان و نوجوانان» راهنمایی است برای کاوش فلسفه با کودکان با استفاده از کتاب‌های تصویری. نویسنده با نشان‌دادن کتاب‌های تصویری که اغلبِ مسایل فلسفی را در روایت‌های خود گنجانده‌اند، آن‌ها را به منبعی طبیعی برای کمک به کودکان در بررسی مسائل فلسفی تبدیل می‌کند و رویکردی ساده برای جذب آن‌ها ارائه می‌دهد.

این اثر نشان می‌دهد چگونه گفت‌وگوی فلسفی معنای خود را در کودکان تقویت می‌کند، فضای امنی را برای بحث درباره مسائلی که در زندگی با آن‌ها مواجه می‌شوند فراهم می‌کند، و روشی برای حل تعارض ایجاد می‌کند که کودکان می‌توانند در زمینه‌های دیگر از آن استفاده کنند.

علاوه بر این، کتاب توصیه‌های حکیمانه‌ای در مورد چگونگی تسهیل‌گریِ بحث فلسفی با کودکان خردسال ارائه می‌دهد، به‌ویژه هنگامی که صحبت از پرداختن به موضوعات دشوار می‌شود.

توماس ای. وارتنبرگ در مقدمه کتاب بابت ترجمه فارسی آن می‌نویسد:

«بسیار خوشحالم که کتاب فکرکردن به واسطه داستان‌ها: کودکان، فلسفه و کتاب‌های تصویری اکنون با ترجمه مرتضی براتی در دسترس خوانندگان فارسی‌زبان قرار گرفته است. به‌ویژه در زمانی که رژیم‌های سراسر جهان، آزادی بیان و در دسترس‌بودن ادبیات در مدارس را سرکوب می‌کنند، آموزش تفکر انتقادی به کودکان اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. اینجا در ایالات متحده، با ناباوری می بی نم که مدارس کتاب‌هایی را که مسائل مهمی را مطرح می‌کنند، از کتابخانه‌ها و کلاس‌هایشان حذف می‌کنند، تنها به این دلیل که آن کتاب‌ها، الگوهای تثبیت‌شده سلطه را تهدید می‌کنند.

آموزش فلسفه به کودکان خردسال با واداشتن آن‌ها به تأمل در معنای کتاب‌های تصویری که می‌خوانند، روشی مؤثر برای مقابله با چنین گرایش‌های خطرناک سیاسی است. کودکان خردسال تمایل ذاتی به فکر کردن در مورد دنیا دارند و اضطرابی که بعداً در زندگی آن‌ها ظاهر می‌شود، آنها را زمین‌گیر نمی‌کند. آنها شاید مهم‌ترین گروهی باشند که بتوان فلسفه را به آنها معرفی کرد. کودکی که در سنین پایین به اندیشه فلسفی می‌پردازد، زمانی که با تلاش‌هایی برای سرکوب آزادی اندیشه و عمل مواجه می‌شود، آمادگی بهتری برای مقابله پیدا می‌کند.

برای من هیجان‌انگیز است که به فارسی‌زبانانی فکر کنم که از این کتاب برای ایجاد تفکر انتقادی‌فرهنگی در بین دانش‌آموزان مدرسه استفاده می‌کنند که امیدوارم در آینده گسترده‌تر شود.»

توماس ای. وارتنبرگ استاد بازنشسته فلسفه در کالج مانت هولیوک است. او در زمینه مباحث زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر و فلسفه برای کودکان فعالیت می‌کند. از دیگر آثار معروف او کتاب «ایده‌های بزرگ برای بچه‌های کوچک: آموزش فلسفه از طریق ادبیات کودکان» و کتاب «دیگر اکتشافات فلسفی: یافتن حکمت در ادبیات کودکان» است.

کتاب «طاس» هم ۳۵ جستار کوتاه فلسفی (درباره شادی، خوشخبتی، ایمان، سیاست، خرد باستانی، کله‌های طاس و…) نوشته سایمون کریچلی به تازگی با ترجمه قاسم نجاری در مجموعه‌ «معنای زندگی» نشر لگا چاپ شده است.

سایمون کریچلی نویسنده این‌کتاب، درباره خیلی چیزها می‌نویسد؛ از تراژدی یونانی تا دیوید بویی. او صدایی است یگانه در فلسفه ورزی برای زندگی روزمره؛ البته بدون اینکه مفاهیم را تقلیل دهد. در کتاب طاس، سی‌وپنج جستار گرد هم آمده‌اند و به معنای واقعی کلمه از زمین و زمان می‌گویند: از ابعاد آکادمی افلاطون و اسرار الئوسی تا آثار فیلیپ ک. دیک و مسأله پول و تروریسم و هملت و لذت‌ها و دردهای طرفداری از تیم فوتبال لیورپول.

می‌گویند کریچلی رها می‌نویسد و صادقانه. او با بصیرت‌های عمیق یک فیلسوف و فارغ از سخت‌نویسی آکادمیک و بیرون از برج عاج فلسفه، با شور و حرارت از شادی و خشونت و ایمان قلم می‌زند.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

نه، آن معنایی از طاسی که من می‌خواهم توجه‌ها را به آن‌ها جلب کنم و سامان‌دهنده سی‌وپنج جستار این کتاب‌اند، جستارهایی که در طول دهه گذشته نوشته شده‌اند، معنایی دیگر از طاسی است. بگذارید با یک جُک توضیح بدهم. پدرم سه شوخی محبوب داشت. یکی در مورد عیسی روی صلیب بود، یکی دیگر درباره بالرینی گوزو. دومین جُک خوبی که تعریف می‌کرد این بود: من هیچ‌وقت تو بچگی از خونه بیرون نرفتم. خانواده‌م اونقد فقیر بودن که مادرم نمی‌تونست برامون لباس بخره. وقتی ده سالم بود، مادرم برام یه کلاه خرید تا بتونم کله‌مو از پنجره بکنم بیرون.

شاید این بامزه‌ترین جُک جهان نباشد اما خودش بعد از گفتن آن غش می‌کرد و من هم ضعف می‌رفتم. حداقل سالی یک‌بار آن را برایم تعریف می‌کرد.

طاسی‌ای که من می‌خواهم در این کتاب بر آن تمرکز کنم، این‌طور نیست که صبر کنید مادرتان برایتان کلاهی بگیرد؛ بلکه این است که بی‌هوا کله‌تان را از پنجره بیرون کنید. جستارهایی که در این کتاب جمع‌آوری شده‌اند، تلاش‌های من‌اند برای اینکه کله طاسم را از پنجره بیرون کنم و در فضای عمومی فکر کنم.

کلمه «Bald» دو معنای اصلی دارد: بی‌مو و رُک، مثلاً همچون بیانیه‌ای روشن یا سخن‌گفتنی شفاف، بی‌پیرایه، بی‌پرده و البته تا حدودی تندوتیز. آدم وقتی دانشگاهی باشد، به سخن‌گفتن با هزارویک‌جور کلاهخود محافظتی عادت می‌کند؛ کلاهخودی که می‌توان از آن یک کلاه‌گیس مکتبی پرزرق‌وبرق درآورد. در چنین وضعیتی زبان به‌راحتی پس پرده می‌رود؛ پر از تعلل، قیدوشرط‌های زیرکانه، تعابیر غیرشخصی، جمله‌هایی با افعال مجهول، بندهای فرعی، لفاظی‌های چندهجایی مرعوب‌کننده، نام‌های دهان‌پرکن و توسل به مرجعیت.

این‌کتاب با ۲۶۰ صفحه و قیمت ۲۲۴ هزار تومان عرضه شده است.