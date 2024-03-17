مهدی طارمی مغضوب سرمربی پورتو شد/ ۱۳ بازی و فقط سه حضور در میدان

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد مهدی طارمی با تیم پورتو در انتهای فصل جاری به پایان می‌رسد و این لژیونر ایرانی قصد دارد ضمن ترک این تیم پرتغالی، به «اینتر» ایتالیا بپیوندد. این مهاجم پس از پایان قراردادش با پورتو به بازیکن آزاد تبدیل می‌شود و با اینتر قراردادی ۲ ساله به ارزش حدوداً ۳ میلیون یورو در هر فصل امضا خواهد کرد که یک فصل هم قابلیت تمدید دارد.

شرایط مهدی طارمی در این فصل چندان مساعد نبود و نتوانست درخشش فصول گذشته خود را به نمایش بگذارد. پورتو در آخرین دیدار خود در لیگ پرتغال شامگاه شنبه به مصاف ویزلا رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد اما طارمی در این دیدار حتی در لیست نفرات پورتو هم قرار نداشت.

عملکرد طارمی در فصل جاری

در ۲۶ هفته‌ای که از لیگ برتر پرتغال گذشته طارمی تاکنون ۱۷ بار در لیست پورتو حضور داشته است. ۱۳ بار در ترکیب اولیه و ۳ بار هم به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شد و یک بار هم تا پایان بازی روی نیمکت حضور داشت. او همچنین در ۹ بازی تعویض و از زمین خارج شد.

طارمی در ۹ دیدار هم در لیست نفرات پورتو حضور نداشت که ۴ دیدار به دلیل حضور در تیم ملی و جام ملت‌های آسیا بود. در ۵ دیدار هم به دلایلی چون مصدومیت یا با صلاحدید «کونسیسائو» جایی در تیم نداشت.

این لژیونر ایرانی در ۱۷ باری که لیگ پرتغال برای پورتو به میدان رفته است ۳ گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده است. پورتو در این فصل ۴ بار در لیگ پرتغال شکست خورده است که هر ۴ شکست در حضور طارمی بوده و در دیدارهایی که طارمی بازی نکرده پورتو شکست نخورده است.

طارمی همچنین ۳ بار کارت زرد دریافت کرده است که باعث شد یکی از دیدارهایی که طارمی به میدان نرود به دلیل محرومیت باشد. مجموع دقایقی که طارمی در این فصل لیگ برتر پرتغال به میدان رفت ۱۱۹۰ دقیقه بود.

وضعیت طارمی در لیگ قهرمانان اروپا نسبت به لیگ پرتغال کمی بهتر بود و از ۸ دیداری که پورتو انجام داد در ۷ دیدار به میدان رفت و ۲ گل و ۲ پاس گل ثبت کرد. او دیدار رفت برابر آرسنال در مرحله یک هشتم نهایی را به دلیل مصدومیت از دست داد. او در ۶ دیدار به عنوان بازیکن اصلی در ترکیب حضور داشت در دیدار برگشت برابر آرسنال در مرحله یک هشتم نهایی به عنوان بازیکن ذخیره وارد زمین شد و مجموعاً ۵۴۶ دقیقه بازی کرد.

مغضوب و غایب

طارمی در ۱۳ دیدار اخیر پورتو در تمام رقابت‌ها ۵ دیدار را به دلیل حضور در جام ملت‌های آسیا، ۴ دیدار را به دلیل مصدومیت و یک دیدار را هم به دلایل فنی در لیست پورتو حضور نداشت و تنها ۳ بار فرصت بازی به او رسید تا مجموع این اتفاقات باعث شود او به یکی از بازیکنان غایب پورتو تبدیل شود.

در کنار همه این آمارها، وضعیت طارمی در اوایل فصل بهتر بود. او هرچند با مشکل گلزنی مواجه شده بود اما مورد حمایت «کونسیسائو» سرمربی تیم قرار داشت اما بعد از اینکه زمزمه‌های عدم تمدید قرارداد و پیوستن طارمی به اینتر مطرح شد شرایط برای این مهاجم ایرانی به کلی تغییر کرد و دوری یک ماهه از این تیم به دلیل حضور در جام ملت‌های آسیا هم بر وخامت اوضاع افزود تا «کونسیسائو» تصمیم بگیرد تیمش را به نبود طارمی عادت دهد و به نظر می‌رسد دیگر طارمی بازیکن محبوب سرمربی نیست و باید او را یکی از مغضوبین نامید. کنسیسائو در یکی از کنفرانس‌های خبری به این موضوع اشاره کرده بود و ضمن دفاع از تصمیم طارمی برای خروج از پورتو و پیوستن به یک تیم دیگر، گفته بود باید به غیبت طارمی در تیم عادت کنیم.