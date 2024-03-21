کشف ۱۰۱ کیلو مخدر صنعتی در شهرستان ششتمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدکاظم تقوی گفت: جان برکفان مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ششتمد با اقدام‌های گسترده اطلاعاتی، محموله سنگین مواد مخدر صنعتی که از استان‌های شرقی به سمت استان‌های شمالی کشور قاچاق شده بود را ردزنی کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در این عملیات غافلگیرانه خودرو کامیون حامل مواد مخدر را در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ششتمد متوقف و در بازرسی از این خودرو ۱۰۱ کیلوگرم شیشه کشف کردند.

سردار تقوی با اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ اجازه نمی‌دهد سوداگران مواد مخدر در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس امنیت و آرامش کنند چراکه چشمان تیزبین پلیس، هر لحظه ناظر بر اعمال آنان است.