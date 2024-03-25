به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: همزمان با آغاز طرح و سفرهای نوروزی از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا پایان ۴ فروردین سال ۱۴۰۳، ۵ هزار و ۷۴۷ سفر از طریق ناوگان عمومی و از مبدأ استان به مناطق مختلف صورتگرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای طرح نوروزی تا ۴ فروردین سال جاری، ۴۶ هزار و ۵۹۰ مسافر با ناوگان حملونقل عمومی استان جابهجا شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تعداد ۴۸ هزار و ۳۵۱ مسافر ۴ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، اضافه کرد: از این تعداد سفر، هزار و ۶۲ سفر با ناوگان اتوبوس، هزار و ۸۲۸ سفر با ناوگان مینیبوس و ۲ هزار و ۸۵۷ سفر با ناوگان سواری کرایه انجام شده است.
شیروانی در پایان افزود: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به هموطنان هستند و مسافران ناوگان حملونقل عمومی میتوانند شکایات خود را با این سامانه مطرح کنند.
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