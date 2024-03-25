اقامت بیش از ۸۲ هزار مسافر نوروزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از اقامت و اسکان ۸۲ هزار و ۲۴۹ مسافر نوروزی در لرستان خبر داد.

وی گفت: این میزان مسافر نوروزی در بازه زمانی ۲۵ اسفند سال گذشته تا پنج فروردین جاری در اقامتگاه‌های رسمی و غیررسمی لرستان اسکان و اقامت داشته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، اضافه کرد: از این میزان تعداد ۲۲ هزار و ۳۴۷ نفر در اقامتگاه‌های رسمی اسکان داشته که شش هزار و ۲۹۸ نفر در هتل‌ها اقامت داشته‌اند.

حسن‌پور، افزود: از مجموع اسکان و اقامتگاه‌های رسمی، ۵۰۷ نفر در اقامتگاه‌های سنتی، ۶۰۰ نفر در مجتمع‌های گردشگری اقامت داشته‌اند.

وی با اشاره به استقبال مسافران نوروزی و گردشگران از اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان نیز، اظهار داشت: از مجموع اسکان در اقامتگاه‌های رسمی استان؛ تعداد دو هزار و ۶۵۹ نفر در اقامتگاه‌های بوم‌گردی اسکان داشته‌اند که این مهم نشان‌دهنده توجه مسافران نوروزی و گردشگران به اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، تصریح کرد: همچنین در مدت یاد شده ۵۸ هزار و ۳۶۱ نفر در اقامتگاه‌های غیررسمی و هزار و ۵۴۱ نفر در اقامتگاه‌های اضطراری اسکان و اقامت داشته‌اند.