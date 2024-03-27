بازدید ۷۶۵ هزار و ۹۷۳ نفر از جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاه وردی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا هفتم فروردین ۱۴۰۳ تعداد اقامت‌کنندگان در اقامتگاه‌های رسمی خراسان‌جنوبی ۸۱ هزار و ۴۱۸ نفر بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی بیان کرد: ۴ هزار و ۳۰۲ نفر در هتل، ۴۶۲ نفر در اقامتگاه سنتی، ۴ هزار و ۹۴۳ نفر در مجتمع‌های گردشگری، ۲۰ هزار و ۴۷ نفر در مهمان‌پذیرها و ۱۹ هزار و ۵۶۷ نفر در اقامتگاه‌های بوم گردی اسکان یافتند.

شاه وردی با بیان اینکه میزان اقامت در طرح خانه مسافر هزار و ۷۲۰ نفر بوده است، بیان کرد: ۳۸ هزار و ۹۸۵ نفر نیز در زائر سراها، هزار و ۲۵۶ نفر در اردوگاه‌ها اقامت داشته‌اند و میزان اقامت در مناطق نمونه گردشگری نیز ۵ هزار و ۹۶۵ نفر و در مجتمع‌های بین راهی نیز دو هزار و ۱۷۱ نفر بوده است.

وی ادامه داد: میزان اقامت در اقامتگاه‌های غیر رسمی نیز در این بازه زمانی ۲۴۰ هزار و ۸۰ نفر و در اقامتگاه‌های اضطراری نیز ۵۹۷ نفر بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی ادامه داد: در مجموع میزان اقامت در اقامتگاه‌های رسمی، غیر رسمی و اضطراری ۳۲۲ هزار و ۹۵ نفر بوده است.

شاه وردی ادامه داد: همچنین تعداد بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، و توریستی خراسان جنوبی از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا هفتم فرودین سال جاری ۷۶۵ هزار و ۹۷۳ نفر بوده است.