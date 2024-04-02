صنایع استان سمنان برنامه خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا قدس بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه واحدهای صنعتی استان باید برنامه تولید خود را در سامانه جامع تجارت به ثبت برسانند، ابراز داشت: هدف از این طرح ارائه خدمات مطلوب‌تر به بخش صنعت است.

وی ضمن بیان اینکه همه واحدهای صنعتی برنامه ماهیانه تولید خود را باید طی سال جاری در این سامانه ثبت کنند، افزود: این ابلاغیه به صورت کشوری از سوی وزارت صمت اعلام شده است.

معاون امور صنایع سازمان صمت استان سمنان بابیان اینکه ملاک تخصیص سهمیه ارزی واحدهای تولیدی این سامانه جامع تجارت است، ابراز داشت: صرف ثبت کافی نیست و ادامه استفاده از سهمیه نیز منوط به اجرای برنامه تولید در موعد مقرر است.

قدس در ادامه تصریح کرد: علاوه بر سهمیه ارزی مواردی نظیر بررسی پرونده ثبت سفارش و دریافت مواد اولیه از بورس صرفاً از این درگاه صورت خواهد گرفت.

وی ضمن بیان اینکه ثبت اسناد تولید و فروش سال گذشته و برنامه پیشنهادی سال جاری در این سامانه الزامی است، افزود: واحدهای صنعتی استان سمنان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت به نشانی www.ntsw.ir و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و انتخاب گزینه برنامه تولید در قسمت نوع سند نسبت به ثبت برنامه در این سامانه اقدام کنند.