به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر پیش از ظهر امروز (جمعه) همراه با ملت همیشه در صحنه ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت و به جمعیت کثیر مردم ولایت مدار و روزه دار تهرانی پیوست.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در حاشیه حضور در راهپیمایی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طوفان الاقصی هیمنه شکست ناپذیری صهیونیست‌ها را درهم شکست و اتحاد همه آزادی خواهان جهان ریشه صهیونیست‌ها را برای همیشه خواهد سوزاند چرا که وعده الهی برای پیروزی مظلومان جهان تخلف ناپذیر است.

وی افزود: مردم ایران مردمی موقعیت شناس هستند و با این حضور چشمگیر در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳، چهره دشمن اصلی دنیای اسلام یعنی اسرائیل را به جهان نشان می‌دهند و حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام می‌کنند.

مخبر با بیان اینکه شهادت سرداران سرافراز وطن در دمشق، مسیر سرافرازی را روشن‌تر از قبل پیش رویمان ترسیم کرد، گفت: صهیونیست‌ها بدانند که این جنایت‌های آنها بعد از طوفان الاقصی مثل دست و پا زدن در باتلاق است که ثمره‌ای جز فرو رفتن بیشتر برای آنها ندارد. دشمن یقین داشته باشد سیلی خواهد خورد و این بنا به فرمایش رهبری انقلاب قطعی است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کشورهای اسلامی و مردم مسلمان جهان باید دشمن اصلی یعنی صهیونیست‌های کودک کش را فراموش نکنند و به فکر اتحاد بین کشورهای اسلامی و مقابله با رژیم صهیونیستی باشند، تا روزی که این غده سرطانی از منطقه ما پاک شود.

وی خاطر نشان کرد: همه دولتمردان مسلمان باید بدانند سازش و همراهی با رژیم جعلی اسرائیل این سگ هار را جری تر خواهد کرد و یقیناً بهترین راه، همدلی و اتحاد و صد البته تحریم همه جانبه صهیونیست‌ها برای نابودی این رژیم است.

مخبر تاکید کرد: امام راحل سال‌ها قبل با نام نهادن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به دنبال توجه جهان به مظلومیت فلسطین و سفاکی صهیونیست‌ها بود که امروزه و پس از جنایات و کودکی کشی‌های آنها این امر به همه جهانیان بیش از پیش اثبات شده است تا آنجا که آنها هیچ وقت به این اندازه حتی در بین ملت‌های جهان غرب زبون و خوار نبوده اند و این موضوع به درستی در راهپیمایی‌های پرشور امروز در کشورهای غربی هویداست.