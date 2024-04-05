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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۹

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راهپیمایی مردم مشگین‌شهر در روز قدس

راهپیمایی مردم مشگین‌شهر در روز قدس

مشگین‌شهر - مردم مشگین‌شهر همزمان با سراسر کشور در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین به مناسبت روز قدس راهپیمایی کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، مردم مشگین شهر همزمان با سراسر کشور در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین به مناسبت روز قدس و در پی حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه متفاوت از سال‌های دیگر در مسیر راهپیمایی که از مزار شهدای گمنام به طرف میدان آزادی انجام شد خشم و انزجار خود را با شعار دادن مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

ایستگاه‌های نقاشی برای کودکان توسط نهادهای فرهنگی راه اندازی شده بود و هلال احمر و شبکه بهداشت درمان در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و به مردم خدمات ارائه می‌دادند.

کد مطلب 6070096

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