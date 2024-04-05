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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۴۷

پیکر سردار شهید زاهدی وارد اصفهان شد

پیکر سردار شهید زاهدی وارد اصفهان شد

اصفهان- پیکر سردار شهید محمدرضا زاهدی وارد اصفهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید محمدرضا زاهدی عصر امروز وارد اصفهان شد. آئین استقبال از پیکر این شهید با حضور جمعی مسؤولان استان در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برگزار شد.

پیکر این شهید به مصلی محله رهنان منتقل شده و از ساعت ۲۰ تا ۲۱ و سی دقیقه شامگاه امروز مراسم وداع با شهید در این مکان و از ساعت ۲۲ تا ۲۳ نیز مراسم وداع در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

قرار است پیکر شهید زاهدی سپس به استودیو ویژه برنامه سحر اصفهان در آستان زینبیه اصفهان منتقل و از ساعت ۳ و سی دقیقه بامداد مراسم وداع در این حرم برگزار شود.

پیکر شهید زاهدی ساعت ۹ صبح فردا شنبه ۱۸ فروردین بر روی دستان مردم شهیدپرور اصفهان از میدان بزرگمهر تشییع و در گلستان شهدای این شهر در جوار همرزمان شهیدش خرازی و کاظمی به خاک سپرده می‌شود.

سخنران این مراسم سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است.

سردار محمدرضا زاهدی عصر دوشنبه ۱۳ فروردین در حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری ایران در دمشق به شهادت رسید.

وی از فرماندهان باسابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در کارنامه خود مسؤولیت فرماندهی لشکر ۱۴ امام حسین (ع) اصفهان، نیروی زمینی سپاه، فرماندهی نیروی هوایی سپاه و معاونت عملیات کل سپاه را بر عهده داشت.

سردار زاهدی متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۹ در اصفهان، در سال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران پیوست و در طول جنگ تحمیلی از فرماندهان سپاه بود.

وی همچنین در سال‌های اخیر در نیروی قدس فعالیت می‌کرد و فرمانده سپاه در سوریه و لبنان بود.

کد مطلب 6070623

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    نظرات

    • حسین IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      5 1
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      سردار عزیز محمد زاهدی رنانی ،،، افتخار شهر و محلمون رهنان بودی و هستی و خواهی بود ،،،، خوشحالم که در زمان سربازی یک بار از نزدیک نزدیک همکلام شدیم و چقدر فروتن و ساده بودی ،،،،
    • حمید IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      0 1
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      سلام بر سردار رشید اسلام، سردار زاهدی گرانقدر چه سرّی در عدد ۶۳ است که شما هم همچون پیامبر گرامی اسلام(ص) و مولی الموحدین علی بن ابیطالب (ع) در ۶۳ سالگی به خیل دوستان شهیدتان پیوستید... خوشا به حال شما یا لیتنا کنا معک...

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