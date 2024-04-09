واکنش فدراسیون بدمینتون به عدم اعزام یک بازیکن به مسابقات آسیایی

فریبا مددی در گفت وگو با خبرنگار مهر درخصوص اعزام پریا تاجیک و رومینا اسکندری به مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: این دو بازیکن بر اساس رنکینگ جهانی که در بخش دوبل به دست آوردند در لیست اعزام فدراسیون قرار گرفتند. مسابقات دهه فجر که بهمن ماه سال گذشته به میزبانی یزد برگزار شد تیم دوبل ما که شامل این دو بازیکن بود، در این رقابت‌ها موفق شد ابتدا از سد تیم هند که رنکینگ ۹۷ جهان را در اختیار دارد بگذرد و در ادامه نیز تیم مکزیک با رنکینگ ۶۴ را از پیش رو برداشت که اتفاق بزرگی برای بدمینتون بانوان ایران بود.

وی افزود: کسب مدال نقره توسط تاجیک و اسکندری ما را مجاب کرد که حتما در سال جدید این دو بازیکن را به یک رویداد برون مرزی اعزام کنیم. کنفدراسیون بدمینتون آسیا در ادامه اسامی کشورهایی که برای قهرمانی آسیا سهمیه لازم را کسب کرده بودند اعلام کرد که بر این اساس ما در بخش دوبل صاحب سهمیه بودیم و تصمیم بر این شد که اسکندری و تاجیک را در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت دهیم.

نایب رییس بانوان فدراسیون بدمینتون در واکنش به عدم اعزام یگانه کرمانی به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: فدراسیون برای اعزام ملاک‌های خودش را دارد. کنفدراسیون آسیا ابتدا سهمیه دوبل را به ما اختصاص داد و در بخش سینگل هم اگر کشوری انصراف می‌داد ما شامل سهمیه می شدیم. اما در نهایت ما برای اعزام آنهم با هزینه فدراسیون ملاک های خودمان را داریم. یگانه کرمانی در مسابقات اخیر به تیم ملی دعوت نشدند بنابراین اصلا عضو تیم ملی نبودند که بخواهیم او را به این مسابقات اعزام کنیم.

مددی با بیان اینکه دختران تاریخ ساز ما نیاز به انیگزه و تجربه بیشتر دارند، عنوان کرد: تاجیک و اسکندری در جام فجر خوش درخشیدند بنابراین ما برای ایجاد انگیزه بیشتر تصمیم گرفتیم این دو بازیکن را راهی مسابقات آسیایی کنیم. رقابت در چنین رویدادی هم سخت و دشوار است. مسابقات در دو بخش مقدماتی و اصلی برگزار می شود که در بخش مقدماتی ۳۲ تیم حضور دارند. امیدوارم ملی پوشان ما بتوانند با صعود از این مرحله وارد جدول اصلی رقابت‌ها شوند. قطعا بازی در این بخش سخت است و رقابت با تیم هایی مانند چین تایپه و تایلند آسان نخواهد بود. البته دختران ما وقتی موفق شدند تیم ۶۴ دنیا را شکست بدهند قطعا در این مسابقات هم می توانند خوش بدرخشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما المپیک پاریس را از دست دادیم ولی برای المپیک ۲۰۲۸ بی برنامه نیستیم. تمام تلاش ما در این مدت این خواهد بود که با یک برنامه ریزی مناسب نفرات خوبی را برای کسب سهمیه بازیهای المپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم. تحقق این هدف هر چند سخت است اما دور از دسترس برای ملی پوشان ما نخواهد بود.